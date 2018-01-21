Хоккей: «Сибирь» одержала вторую победу над «Автомобилистом»
В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги новосибирские хоккеисты обыграли ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).
Счет встречи составил 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу «Сибири». Ворота защищал Алексей Красиков.
Статистика матча: Броски: 40-48 ; Броски в створ: 22-18 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 21-29 ; Блокированные броски: 16-9 ; Силовые приемы: 8-13 ; Время в атаке: 11:09-08:58 ; Штраф: 10-10.
Это уже не первая победа новосибирских хоккеистов над «Автомобилистом». 17 декабря «Сибирь» на выезде обыграла екатеринбуржцев со счётом 4:1 в свою пользу.
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Сергей Жигальцев
Фото hcsibir.ru