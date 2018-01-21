Десятки человек с красными гвоздиками собрались на площади Ленина в 35-градусный мороз





Лица некоторых участников были закрыты, но не оттого, что они пытались сохранить анонимность. Просто было очень холодно





На площади Ленина прошел экспресс-митинг, организованный местными коммунистами. Собравшиеся возмутились арестом тиража их партийной газеты и возложили цветы к памятнику.







Группа протестующих стояла плотнее обычного





Митинг, случайным свидетелем которого стал корреспондент НГС.НОВОСТИ, был посвящен случившемуся накануне аресту полицией тиража газеты «Правда». В выпуске были материалы, которые власти сочли незаконной предвыборной агитацией в пользу кандидата от КПРФ.





Речи были короткими, но эмоциональными





Выступавший на мероприятии второй секретарь обкома КПРФ, депутат Горсовета Ренат Сулейманов сравнил действия новосибирской полиции с разгромом редакции газеты «Правда» в 1917 году.







По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, протестующих собралось около 50 человек. Они стояли плотной группой — отчасти для того, чтобы лучше слышать ораторов (никакой звукоусиливающей аппаратуры у организаторов не было), отчасти чтобы просто согреться.







Полицейские присутствовали на мероприятии, но митингующим не мешали





Многие участники митинга пришли с цветами — это были красные гвоздики. Остальные смогли получить их у организаторов, которые принесли с собой целую корзину гвоздик. Заслушав короткие, но эмоциональные выступления, участники митинга возложили цветы к памятнику Ленину и разошлись.





Табло, которое установлено на здании мэрии, в момент проведения митинга показывало температуру воздуха –35 градусов по Цельсию. По данным сервиса НГС.ПОГОДА, с учетом ветра и влажности она ощущалась как –41.







Это не первый случай, когда мороз не останавливает участников протестных акций. Так в декабре 2016 года сотни горожан вышли протестовать против роста тарифов. Тогда градусник показывал –29.

