Десятки человек с красными гвоздиками собрались на площади Ленина в 35-градусный мороз

 

Лица некоторых участников были закрыты, но не оттого, что они пытались сохранить анонимность. Просто было очень холодно
Лица некоторых участников были закрыты, но не оттого, что они пытались сохранить анонимность. Просто было очень холодно


На площади Ленина прошел экспресс-митинг, организованный местными коммунистами. Собравшиеся возмутились арестом тиража их партийной газеты и возложили цветы к памятнику.


Группа протестующих стояла плотнее обычного
Группа протестующих стояла плотнее обычного


Митинг, случайным свидетелем которого стал корреспондент НГС.НОВОСТИ, был посвящен случившемуся накануне аресту полицией тиража газеты «Правда». В выпуске были материалы, которые власти сочли незаконной предвыборной агитацией в пользу кандидата от КПРФ. 


Речи были короткими, но эмоциональными
Речи были короткими, но эмоциональными


Выступавший на мероприятии второй секретарь обкома КПРФ, депутат Горсовета Ренат Сулейманов сравнил действия новосибирской полиции с разгромом редакции газеты «Правда» в 1917 году.


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, протестующих собралось около 50 человек. Они стояли плотной группой — отчасти для того, чтобы лучше слышать ораторов (никакой звукоусиливающей аппаратуры у организаторов не было), отчасти чтобы просто согреться.


Полицейские присутствовали на мероприятии, но митингующим не мешали
Полицейские присутствовали на мероприятии, но митингующим не мешали


Многие участники митинга пришли с цветами — это были красные гвоздики. Остальные смогли получить их у организаторов, которые принесли с собой целую корзину гвоздик. Заслушав короткие, но эмоциональные выступления, участники митинга возложили цветы к памятнику Ленину и разошлись.

 

Табло, которое установлено на здании мэрии, в момент проведения митинга показывало температуру воздуха –35 градусов по Цельсию. По данным сервиса НГС.ПОГОДА, с учетом ветра и влажности она ощущалась как –41.


Это не первый случай, когда мороз не останавливает участников протестных акций. Так в декабре 2016 года сотни горожан вышли протестовать против роста тарифов. Тогда градусник показывал –29. 

Прочтений: 11666
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (112)112
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено