Сиди дома, не гуляй: мороз в Новосибирске усилился до –38 (онлайн-трансляция)

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Мороз опять удивил жителей Новосибирска. Фото Стаса Соколов

В Новосибирске второй день держатся экстремальные морозы, которые заставляют горожан оставаться дома или передвигаться по улице мелкими перебежками. Вчера НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следили за началом самых холодных выходных этой зимы, сегодня мы решили продолжить. По данным Gismeteo, сегодня в Новосибирске температура днем будет держаться на отметке –36 градусов, ближе к вечеру она опустится до –38 градусов.





Холода продержатся до 24 января, сообщили в в управлении МЧС по Новосибирской области, местами морозы достигнут –40 градусов. Подробный прогноз погоды НГС.НОВОСТИ сообщали ранее — его можно прочитать здесь.





16:57





Новосибирцы продолжают концентрироваться на романтике. Только что в редакцию пришло фото с комментарием «Мороз-художник нарисовал с натуры». Судите сами:









Другой читатель прислал вчерашнее фото заснеженной улицы Ленинградская во время заката:









16:28





В центре культуры и отдыха «Победа» сегодня прошла лекция известного музыкального критика Артёма Варгафтика, на которую, несмотря на морозы, пришли примерно 170 человек, рассказали в кинотеатре. На лекцию о фильме Милоша Формана «Амадей», сибиряки пришли в лыжных штанах и свитерах, отметили в «Победе», а вот сам лектор такого мороза не ожидал и даже не взял с собой в Новосибирск шапку.









«Все прошло хорошо, несмотря на мороз зал был заполнен примерно на 65%. Варгафтик очень интересный рассказчик, он рассказал о 10 фактах из жизни Моцарта. Сейчас в кинотеатре идет показ режиссерской версии фильма», — сообщила PR-директор «Победы» Лидия Маркова.





15:58





Томичи сфотографировались в купальниках около железнодорожного вокзала. На табло видно, что у соседей сегодня –36. В съемке также приняла участие девушка из Новосибирска.









«Этот флешмоб зародился еще 6 декабря 2012 года. Тогда мне пришла идея собрать друзей и сделать фотографию в сильный мороз напротив табло с температурой и надписью «Держитесь люди, скоро лето», тем самым просто поднять настроение томичам и начать флешмоб по Сибири, так как морозы приходят одновременно во все соседние города с одинаковой примерно температурой. И в этом году я снова собрал своих друзей, чтобы повторить это вновь и наполнить себя позитивом», — рассказал НГС.НОВОСТИ вдохновитель акции Илья Строев.





Также он добавил, что томичи «ждут ответку» от Новосибирска. Редакция НГС.НОВОСТИ напоминает: оголение на морозе может навредить вашему здоровью, поэтому не слушайте томичей и лучше оставайтесь дома под одеялком.





15:36





Новосибирец Николай Иванович сфотографировал мёрзнущих свиристелей:









Другой читатель НГС.НОВОСТИ тоже занялся бёрдвотчингом, и прислал в редакцию видео с неопознанными птицами, которые оккупировали дерево на Северо-Чемском. По словам мужчины, раньше он не видел здесь таких птиц: «Раньше только свиристели прилетели, но это не они. Эти крупнее и у них нет хохолков. Это крупные лесные птицы, чуть меньше голубя», — заметил он.









15:21





Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщает, что сегодня в полдень дорожная служба спасла двух человек, которые ехали в грузовике ГАЗ-66 по дороге Чаны – Венгерово – Кыштовка. Автомобиль сломался, сотрудники ТУАД отбуксировали его до ближайшего населённого пункта. Напомним, вчера дорожники спасли замерзающего на трассе водителя бензовоза.





15:00





Жители Академгородка снова выливают кипяток из окна. Получается эффектно:





-34 Публикация от Aleksandra Kravchenko (@azokok) Янв 20, 2018 at 11:45 PST





14:42





В мороз мечтательные новосибирцы много фотографируют. К примеру, снежинки на окнах:









Дятлов и снегирей:





Дятел в посёлке Седова Заимка прилетел на дачу к нашему читателю









А также вид из автобуса:









Если у вы тоже сняли что-то красивое и морозное, присылайте нам на редакционный WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00!





14:28





Скрыться от мороза иногда не получается даже дома. Жительница дома на улице Крылова прислала в редакцию видео о том, как ветер в прямом смысле врывается в её комнату сквозь щели в окнах. Видно, как на раме образуется снег. По словам жительницы Новосибирска, до этой ночи в квартире было тепло.









14:10





Кажется, у нас есть рекордсмен! Градусник, установленный в дачном посёлке «Пичугово море» показывает –48. «Приехали сюда в баньку», — кратко констатирует читатель.









14:03





Тем временем новосибирские коммунисты собрались на митинг, посвященный случившемуся накануне аресту полицией тиража газеты «Правда». По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, протестующих собралось около 50 человек. Подробнее можно прочитать здесь.









13:54





Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что автомобили выстроились в очередь, чтобы попасть на парковку ТЦ «Аура». Полчаса назад оставалось всего 9 свободных мест.









Горожане без личного транспорта предпочитают ходить в балаклавах.









13:40





А вот это уже не смешно. Читательница жалуется на ужасный холод в гинекологической больнице № 2. По её словам, температура в палатах достигает лишь +15 градусов. «Женщины после операций вынуждены мерзнуть, согреваясь лишь тонким одеялом. Персонал больницы не слушает жалобы пациентов», — пишет читательница. На фото, которое она прислала, видно, что окна приходится обкладывать одеялами.









13:31





Наш читатель Евгений вчера купался в проруби и за ночь успел так соскучиться по экстремальному охлаждению, что утром прыгнул в снег.









Накануне он вместе с друзьями нырял в прорубь после пробежки в 20 км. По его словам, они делают это каждый год: «Тепло относительно было. А сегодня такой мороз и захотелось чего-то экстремального... А так как работа на прорубь не отпускает, то выход один — купание в снегу!» — пишет читатель.





Подруга Евгения после ныряния в прорубь





13:15









Читатели присылают в редакцию фотографии своих уличных градусников. К примеру, жительница Октябрьского района сообщила, что в 10 утра температура была ровно –40. Такой же градусник нам прислали из Кочек, а также из Горбольницы.





21 янв. 12:30





Новосибирцы жалуются на холод в квартирах. Сегодня житель левого берега Дмитрий сообщил, что температура у него дома опустилась ниже 18 градусов, в УК попросили подождать понедельника. Подробнее о конфликте НГС.НОВОСТИ писали сегодня.