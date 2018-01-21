Сиди дома, не гуляй: мороз в Новосибирске усилился до –38 (онлайн-трансляция)
В Новосибирске второй день держатся экстремальные морозы, которые заставляют горожан оставаться дома или передвигаться по улице мелкими перебежками. Вчера НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следили за началом самых холодных выходных этой зимы, сегодня мы решили продолжить. По данным Gismeteo, сегодня в Новосибирске температура днем будет держаться на отметке –36 градусов, ближе к вечеру она опустится до –38 градусов.
Холода продержатся до 24 января, сообщили в в управлении МЧС по Новосибирской области, местами морозы достигнут –40 градусов. Подробный прогноз погоды НГС.НОВОСТИ сообщали ранее — его можно прочитать здесь.
Новосибирцы продолжают концентрироваться на романтике. Только что в редакцию пришло фото с комментарием «Мороз-художник нарисовал с натуры». Судите сами:
Другой читатель прислал вчерашнее фото заснеженной улицы Ленинградская во время заката:
В центре культуры и отдыха «Победа» сегодня прошла лекция известного музыкального критика Артёма Варгафтика, на которую, несмотря на морозы, пришли примерно 170 человек, рассказали в кинотеатре. На лекцию о фильме Милоша Формана «Амадей», сибиряки пришли в лыжных штанах и свитерах, отметили в «Победе», а вот сам лектор такого мороза не ожидал и даже не взял с собой в Новосибирск шапку.
«Все прошло хорошо, несмотря на мороз зал был заполнен примерно на 65%. Варгафтик очень интересный рассказчик, он рассказал о 10 фактах из жизни Моцарта. Сейчас в кинотеатре идет показ режиссерской версии фильма», — сообщила PR-директор «Победы» Лидия Маркова.
Томичи сфотографировались в купальниках около железнодорожного вокзала. На табло видно, что у соседей сегодня –36. В съемке также приняла участие девушка из Новосибирска.
«Этот флешмоб зародился еще 6 декабря 2012 года. Тогда мне пришла идея собрать друзей и сделать фотографию в сильный мороз напротив табло с температурой и надписью «Держитесь люди, скоро лето», тем самым просто поднять настроение томичам и начать флешмоб по Сибири, так как морозы приходят одновременно во все соседние города с одинаковой примерно температурой. И в этом году я снова собрал своих друзей, чтобы повторить это вновь и наполнить себя позитивом», — рассказал НГС.НОВОСТИ вдохновитель акции Илья Строев.
Также он добавил, что томичи «ждут ответку» от Новосибирска. Редакция НГС.НОВОСТИ напоминает: оголение на морозе может навредить вашему здоровью, поэтому не слушайте томичей и лучше оставайтесь дома под одеялком.
Новосибирец Николай Иванович сфотографировал мёрзнущих свиристелей:
Другой читатель НГС.НОВОСТИ тоже занялся бёрдвотчингом, и прислал в редакцию видео с неопознанными птицами, которые оккупировали дерево на Северо-Чемском. По словам мужчины, раньше он не видел здесь таких птиц: «Раньше только свиристели прилетели, но это не они. Эти крупнее и у них нет хохолков. Это крупные лесные птицы, чуть меньше голубя», — заметил он.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщает, что сегодня в полдень дорожная служба спасла двух человек, которые ехали в грузовике ГАЗ-66 по дороге Чаны – Венгерово – Кыштовка. Автомобиль сломался, сотрудники ТУАД отбуксировали его до ближайшего населённого пункта. Напомним, вчера дорожники спасли замерзающего на трассе водителя бензовоза.
Жители Академгородка снова выливают кипяток из окна. Получается эффектно:
В мороз мечтательные новосибирцы много фотографируют. К примеру, снежинки на окнах:
Дятлов и снегирей:
А также вид из автобуса:
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Скрыться от мороза иногда не получается даже дома. Жительница дома на улице Крылова прислала в редакцию видео о том, как ветер в прямом смысле врывается в её комнату сквозь щели в окнах. Видно, как на раме образуется снег. По словам жительницы Новосибирска, до этой ночи в квартире было тепло.
Кажется, у нас есть рекордсмен! Градусник, установленный в дачном посёлке «Пичугово море» показывает –48. «Приехали сюда в баньку», — кратко констатирует читатель.
Тем временем новосибирские коммунисты собрались на митинг, посвященный случившемуся накануне аресту полицией тиража газеты «Правда». По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, протестующих собралось около 50 человек. Подробнее можно прочитать здесь.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает, что автомобили выстроились в очередь, чтобы попасть на парковку ТЦ «Аура». Полчаса назад оставалось всего 9 свободных мест.
Горожане без личного транспорта предпочитают ходить в балаклавах.
А вот это уже не смешно. Читательница жалуется на ужасный холод в гинекологической больнице
Наш читатель Евгений вчера купался в проруби и за ночь успел так соскучиться по экстремальному охлаждению, что утром прыгнул в снег.
Накануне он вместе с друзьями нырял в прорубь после пробежки в 20 км. По его словам, они делают это каждый год: «Тепло относительно было. А сегодня такой мороз и захотелось чего-то экстремального... А так как работа на прорубь не отпускает, то выход один — купание в снегу!» — пишет читатель.
Читатели присылают в редакцию фотографии своих уличных градусников. К примеру, жительница Октябрьского района сообщила, что в 10 утра температура была ровно –40. Такой же градусник нам прислали из Кочек, а также из Горбольницы.
21 янв. 12:30
Новосибирцы жалуются на холод в квартирах. Сегодня житель левого берега Дмитрий сообщил, что температура у него дома опустилась ниже 18 градусов, в УК попросили подождать понедельника. Подробнее о конфликте НГС.НОВОСТИ писали сегодня.
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Наталья Гредина
Фото НГС.НОВОСТИ