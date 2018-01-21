Новосибирец остался с холодными батареями в –36


Новосибирец остался с холодными батареями в –36

Батареи в квартире в доме на Стартовой, 1 стали холодными, сообщил НГС.НОВОСТИ 21 января житель последнего этажа дома Дмитрий. 


По его словам, температура в квартире понизилась еще 20 января, Дмитрий вызвал слесаря, который зафиксировал, что в помещении +18 градусов, а стояков — 45 градусов наверху и 58 градусов на подаче (при норме в 85 градусов). По словам Дмитрия, за последние сутки температура в квартире снизилась. «Я звонил теплотехнику, он говорит, что у него нет какого-то проекта, хотя я ему его предоставлял, если он его потерял, то это его проблемы. Он говорит, что до понедельника ничего делать не будет. Понедельник завтра, но мне что, замерзать, что ли?» — возмутился новосибирец.


В УК «Первый строительный фонд» НГС.НОВОСТИ подтвердили, что получили жалобу от жильца, однако сказали, что ему придётся ждать понедельника. Теплотехник Сергей Бронников считает, что жилец сам виноват в том, что замерзает: «Он переделал систему отопления без проектов и разрешений, никто из дома не жалуется, кроме него. Система отопления работает стабильно и в необходимых параметрах. Но так как он переделал свою систему отопления, у него ненормативная температура в квартире», — сообщил специалист. 


Замерзшие окна в квартире на Стартовой
Замерзшие окна в квартире на Стартовой


Дмитрий сообщил НГС.НОВОСТИ, что мёрзнут и некоторые его соседи из других подъездов, подкрепив это скриншотами переписки в группе дома, в которой несколько жильцов жалуются на холод. Также снижение температуры в квартирах подтвердил сосед Дмитрия Андрей: «У нас по всему подъезду холодно, ходим в штанах и свитерах, это не дело. Это постоянно происходит, не мы одни жалобы пишем», — сообщил он. 


Бронников отметил, что жалоба Дмитрия пока что единственная, которая поступила в УК. «Сейчас у нас выходной, инженерный состав отдыхает, аварийная бригада сантехников выходит только по аварийным ситуациям, эта ситуация не является аварийной», — подчеркнул он. 


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