Хрущёв в городе: опубликовано неизвестное видео с главой СССР в Новосибирске





Никита Хрущёв остался доволен выступлением новосибирских артистов

Уникальные кадры, на которых первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв аплодирует артистам Оперного театра в Новосибирске опубликовал на прошедшей неделе новосибирский режиссёр и оператор Станислав Шуберт. По его словам, ранее об этой плёнке никто не знал.





Плёнку с визитом Никиты Хрущёва в Новосибирск Шуберту отдал несколько лет назад его учитель, один из старейших кинооператоров Новосибирска Сергей Чавчавадзе. Как пояснил Шуберт, Чавчавадзе в «нулевых» подрабатывал в Оперном театре, где он и нашёл ранее неизвестную хронику.





Краеведы узнали нескольких артистов с плёнки





«Там выбрасывали архивные плёнки. Он увидел, что на безымянной коробке была приклеена старая бумажка — там было написано «приезд Хрущёва в оперный театр» и все. Он её прибрал, остальное выкинули. В 2007 году он отдал плёнку мне, так как у меня была аппаратура для проекции и оцифровки. Я посмотрел и показал ему. Потом на 10 лет это было забыто, а недавно я её выложил в Сеть», — рассказал Шуберт.





По словам режиссера, вероятно, эту неофициальную хронику снимали работники театра. На плёнке нет звука, видимо, он был записан отдельно и эта плёнка потерялась. На кадрах видно, как вначале поют артисты, затем на сцену выходит Никита Хрущёв, аплодирует и жмет им руки. Затем на видео показан балет.









В поисках информации о видео Шуберт обратился к краеведу Константину Голодяеву. Тот предположил, что это кусочки из номеров концерта. В балетной части он узнал артистов Нину Фуралеву, Владислава Федонина и Татьяну Зимину. Среди гостей кроме Никиты Хрущёва Голодяев заметил министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, сообщил Шуберт. Хрущёв посещал Новосибирск дважды в 1961 году, вероятно, тогда и сняли эти кадры, сообщил краевед.





О еще одной загадочной находке Станислава Шуберта НГС.НОВОСТИ писали на прошедшей неделе — режиссёр оцифровал найденную на помойке стометровую плёнку, на которой внезапно обнаружился неизвестный Академгородок.