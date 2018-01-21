Хрущёв в городе: опубликовано неизвестное видео с главой СССР в Новосибирске


Никита Хрущёв остался доволен выступлением новосибирских артистов 
Никита Хрущёв остался доволен выступлением новосибирских артистов 

Уникальные кадры, на которых первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв аплодирует артистам Оперного театра в Новосибирске опубликовал на прошедшей неделе новосибирский режиссёр и оператор Станислав Шуберт. По его словам, ранее об этой плёнке никто не знал. 


Плёнку с визитом Никиты Хрущёва в Новосибирск Шуберту отдал несколько лет назад его учитель, один из старейших кинооператоров Новосибирска Сергей Чавчавадзе. Как пояснил Шуберт, Чавчавадзе в «нулевых» подрабатывал в Оперном театре, где он и нашёл ранее неизвестную хронику. 


Краеведы узнали нескольких артистов с плёнки 
Краеведы узнали нескольких артистов с плёнки 


«Там выбрасывали архивные плёнки. Он увидел, что на безымянной коробке была приклеена старая бумажка — там было написано «приезд Хрущёва в оперный театр» и все. Он её прибрал, остальное выкинули. В 2007 году он отдал плёнку мне, так как у меня была аппаратура для проекции и оцифровки. Я посмотрел и показал ему. Потом на 10 лет это было забыто, а недавно я её выложил в Сеть», — рассказал Шуберт. 


По словам режиссера, вероятно, эту неофициальную хронику снимали работники театра. На плёнке нет звука, видимо, он был записан отдельно и эта плёнка потерялась. На кадрах видно, как вначале поют артисты, затем на сцену выходит Никита Хрущёв, аплодирует и жмет им руки. Затем на видео показан балет. 



В поисках информации о видео Шуберт обратился к краеведу Константину Голодяеву. Тот предположил, что это кусочки из номеров концерта. В балетной части он узнал артистов Нину Фуралеву, Владислава Федонина и Татьяну Зимину. Среди гостей кроме Никиты Хрущёва Голодяев заметил министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, сообщил Шуберт. Хрущёв посещал Новосибирск дважды в 1961 году, вероятно, тогда и сняли эти кадры, сообщил краевед. 


О еще одной загадочной находке Станислава Шуберта НГС.НОВОСТИ писали на прошедшей неделе — режиссёр оцифровал найденную на помойке стометровую плёнку, на которой внезапно обнаружился неизвестный Академгородок

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