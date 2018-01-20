Пропавшая в Новосибирске пятнадцатилетняя девочка найдена живой

На официальной странице Доброспаса Татьяна недоумевала, почему её объявили в розыск 
На официальной странице Доброспаса Татьяна недоумевала, почему её объявили в розыск 

Пропавшая 19 января школьница Татьяна Пелипенко была найдена живой.


Об этом говорится в официальной группе поискового отряда «Доброспас» в социальной сети «ВКонтакте».


Татьяну Пелипенко никто не видел с вечера 19 января. Подросток ушла из с учёбы в Сибирском кадетском корпусе.


«Ранее она не уходила [из дома], причины исчезновения неизвестны, [она] ушла после занятий, и телефон недоступен», — сообщили сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры.


Позже на официальной странице поискового отряда в комментариях к ориентировке появилось сообщение от некоей Татьяны Пилипенко. Девушка недоумевала, почему её объявили в розыск.


Координатор поискового отряда «Доброспас» Алексей Романов подтвердил: сообщение оставила сама школьница:


«Да, получается она. Вот такие несознательные у нас дети, получается. Мама с ума сходила, а дочь прогуливалась… Хотелось бы надеяться, что молодые ребята не все такие, и думают не только о себе», — написал Алексей в приписке в социальной сети «ВКонтакте».


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