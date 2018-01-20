Водитель Honda Inspire устроил ДТП с участием трёх машин
Сегодня вечером в столкновении сошлись автомобили Honda Inspire, Honda Accord и Nissan Tino.
Как отмечают сотрудники мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны Октябрьского моста в сторону Красного проспекта. Inspire двигался в среднем ряду, Accord в правом, Nissan Tino — в левом.
«Рядом с домом [по адресу] Советская, 1 Honda Accord остановилась на светофоре, левее от неё сзади остановился Nissan. Водитель на Honda Inspire объяснил, что его подрезали и он выкрутил руль, машину занесло и задом он ударил Nissan, а Nissan отлетел в Accord», — отмечают аваркомы.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Honda Inspire свою вину признал, отмечает «Автоспас».
Читайте также:
Столкновение двух иномарок в Кировском районе создало затор на трамвайных путях.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск