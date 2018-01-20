Водитель Honda Inspire устроил ДТП с участием трёх машин

Авария произошла в 18:20 
Авария произошла в 18:20 

 Сегодня вечером в столкновении сошлись автомобили Honda Inspire, Honda Accord и Nissan Tino.


Как отмечают сотрудники мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны Октябрьского моста в сторону Красного проспекта. Inspire двигался в среднем ряду, Accord в правом, Nissan Tino — в левом.


«Рядом с домом [по адресу] Советская, 1 Honda Accord остановилась на светофоре, левее от неё сзади остановился Nissan. Водитель на Honda Inspire объяснил, что его подрезали и он выкрутил руль, машину занесло и задом он ударил Nissan, а Nissan отлетел в Accord», — отмечают аваркомы.


В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Honda Inspire свою вину признал, отмечает «Автоспас».


Читайте также:


Столкновение двух иномарок в Кировском районе создало затор на трамвайных путях.

Прочтений: 4315
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено