Водитель Honda Inspire устроил ДТП с участием трёх машин

Авария произошла в 18:20

Сегодня вечером в столкновении сошлись автомобили Honda Inspire, Honda Accord и Nissan Tino.







Как отмечают сотрудники мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались со стороны Октябрьского моста в сторону Красного проспекта. Inspire двигался в среднем ряду, Accord в правом, Nissan Tino — в левом.







«Рядом с домом [по адресу] Советская, 1 Honda Accord остановилась на светофоре, левее от неё сзади остановился Nissan. Водитель на Honda Inspire объяснил, что его подрезали и он выкрутил руль, машину занесло и задом он ударил Nissan, а Nissan отлетел в Accord», — отмечают аваркомы.







В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Honda Inspire свою вину признал, отмечает «Автоспас».







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