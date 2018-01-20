Прокуратура обжаловала приговор учительницы, обвинявшейся в гибели школьницы на Алтае

Об оправдательном приговоре стало известно в декабре прошлого года

Прокуратура Новосибирской области обжаловала оправдательный приговор в отношении бывшей учительницы лицея №200 Розы Тарасовой.







«Государственный обвинитель в апелляционном представлении и представитель потерпевшей в апелляционной жалобе, выражая несогласие с выводами суда о невиновности Тарасовой Р. М., просят приговор отменить, а уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. <…> Уголовное дело будет направлено в суд апелляционной инстанции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заельцовского районного суда.







Напомним, бывшая учительница лицея №200 обвинялась в халатности, из-за которой при проведении турпохода в Республике Алтай погибла 14-летняя школьница. В конце декабря Роза Тарасова была оправдана.