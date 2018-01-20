Столкновение двух иномарок создало затор на трамвайных путях

Из-за столкновения Chevrolet выбросило на трамвайные пути

Сегодня днём в Кировском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Caldina и Chevrolet Aveo.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota и Chevrolet двигались со стороны улицы Бородина в сторону площади Кирова по Петухова.







«Chevrolet начал поворачивать налево через трамвайные пути, что бы развернуться на Петухова. Не пропустил Toyota, в следствии чего произошло столкновение. Chevrolet отбросило на трамвайное полотно», — сообщают аваркомы.







По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал, однако столкновение привело к затору на трамвайных путях.







Пассажиры общественного транспорта нередко страдают от последствий ДТП. Два дня назад из-за аварии встало движение нескольких трамваем на улице Волочаевская.