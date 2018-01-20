Дорожники спасли замерзающего водителя бензовоза на трассе в Новосибирской области

Сегодня специалисты экстренных служб в усиленном режиме помогают тем, кто замёрз на трассе

Сегодня дорожники помогают автомобилистам на холодных трассах Новосибирской области — они вызволили водителя и пассажира сломавшегося бензовоза.







Бензовоз сломался на трассе недалеко от Куйбышева — он ехал в Омск, но у автомобиля сломался двигатель, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в информационно-аналитическом отделе Территориального управления автомобильных дорог НСО (ТУАД).







«Двое людей позвонили — [сказали], что они не то, чтобы замерзают, но сломались и своим ходом выбраться не могут. Связались с владельцем, им прислали КамАЗ, людей довезли до ближайшего населенного пункта», — сообщили в управлении.







По оперативной информации ТУАД, больше происшествий с замерзающими водителями сегодня на трассах не было — «мороз не самый экстремальный».







Специалисты экстренных служб работают на выходных в экстренном режиме, в том числе на трассах Новосибирской области.







В случае поломки автомобиля ТУАД просит звонить на единый номер экстренных служб 112 либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД 8-913-949-00-30. А МЧС можно дозвониться по телефону пожарно-спасательной службы (номер 101).







Синоптики напомнили, что с 20 по 24 января в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами –35 градусов и ниже, местами сильные морозы ниже –40 градусов.

