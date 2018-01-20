Дорожники спасли замерзающего водителя бензовоза на трассе в Новосибирской области
Сегодня дорожники помогают автомобилистам на холодных трассах Новосибирской области — они вызволили водителя и пассажира сломавшегося бензовоза.
Бензовоз сломался на трассе недалеко от Куйбышева — он ехал в Омск, но у автомобиля сломался двигатель, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в информационно-аналитическом отделе Территориального управления автомобильных дорог НСО (ТУАД).
«Двое людей позвонили — [сказали], что они не то, чтобы замерзают, но сломались и своим ходом выбраться не могут. Связались с владельцем, им прислали КамАЗ, людей довезли до ближайшего населенного пункта», — сообщили в управлении.
По оперативной информации ТУАД, больше происшествий с замерзающими водителями сегодня на трассах не было — «мороз не самый экстремальный».
Специалисты экстренных служб работают на выходных в экстренном режиме, в том числе на трассах Новосибирской области.
В случае поломки автомобиля ТУАД просит звонить на единый номер экстренных служб 112 либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД 8-913-949-00-30. А МЧС можно дозвониться по телефону пожарно-спасательной службы (номер 101).
Синоптики напомнили, что с 20 по 24 января в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами –35 градусов и ниже, местами сильные морозы ниже –40 градусов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Морсина
Фото из архива НГС.НОВОСТИ