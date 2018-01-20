Жители тринадцати домов в Дзержинском районе остались до утра без холодной воды

 В неприятную ситуацию попали сегодня жители частного сектора в Дзержинском районе. В 13 домах на улице Национальной в 5-м Трикотажном переулке пропала холодная вода.


Как сообщает портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 18:00. В зоне аварии оказалось 13 зданий. В качестве официальной причины муниципалитет указывает повреждение водовода D-50 в 5-м Трикотажном пер., 14.


Жители тринадцати домов в Дзержинском районе остались до утра без холодной воды


По предварительным данным, аварию устранят только завтра в шесть утра. 


Три дня назад в схожей ситуации оказались жители четырёх пятиэтажек в Ленинском районе. В их квартирах холодная вода пропала на сутки.

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