Жители тринадцати домов в Дзержинском районе остались до утра без холодной воды

В неприятную ситуацию попали сегодня жители частного сектора в Дзержинском районе. В 13 домах на улице Национальной в 5-м Трикотажном переулке пропала холодная вода.







Как сообщает портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 18:00. В зоне аварии оказалось 13 зданий. В качестве официальной причины муниципалитет указывает повреждение водовода D-50 в 5-м Трикотажном пер., 14.











По предварительным данным, аварию устранят только завтра в шесть утра.







Три дня назад в схожей ситуации оказались жители четырёх пятиэтажек в Ленинском районе. В их квартирах холодная вода пропала на сутки.

