Жители тринадцати домов в Дзержинском районе остались до утра без холодной воды
В неприятную ситуацию попали сегодня жители частного сектора в Дзержинском районе. В 13 домах на улице Национальной в 5-м Трикотажном переулке пропала холодная вода.
Как сообщает портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 18:00. В зоне аварии оказалось 13 зданий. В качестве официальной причины муниципалитет указывает повреждение водовода D-50 в 5-м Трикотажном пер., 14.
По предварительным данным, аварию устранят только завтра в шесть утра.
Три дня назад в схожей ситуации оказались жители четырёх пятиэтажек в Ленинском районе. В их квартирах холодная вода пропала на сутки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Сергей Жигальцев
Фото на превью Ольги Бурлаковой, скриншот карты «Мой Новосибирск»