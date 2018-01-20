«Получилась чудо-тачка»: новосибирские мастера сделали «Гелендваген» из шести тонн льда

Работа над ледяным автомобилем шла две недели

Новосибирские видеоблогеры из «Гаража 54», занимающиеся экспериментальным тюнингом автомобилей, соорудили ледяной «Гелендваген» и надеются прокатиться на необычной машине.







Идея сделать ледяной автомобиль возникла у блогеров ещё в прошлом году, но затраты были очень большими и воплощение этой задумки откладывалось, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий проекта «Гараж 54» Владислав Барашенков. Но этой зимой им всё же удалось превратить УАЗ в «Гелендваген».







Мастера соорудили каркас для автомобиля и привезли почти 6 тонн льда. Работа шла с 3 по 16 января — они трудились каждый день по много часов, прежде чем закончили делать ледяную машину.







«Получилась такая вот чудо-тачка! На самом деле — подошёл, сел и поехал! Установили обалденно красивую подсветку», — рассказал ведущий. По его словам, кататься на нём можно, но далеко не везде — главное, получить соответствующие разрешения и не перегрузить колёса.











«Когда будем привозить его на площадки по городу, потому что ездить будем, я думаю, не в одно место… Есть в планах съездить в ледовый городок!» — добавил Барашенков.







Ранее автомобилисты-блогеры из Новосибирска провели эксперимент и сварили задние части двух автомобилей, сделав своеобразный «танк».

