«Получилась чудо-тачка»: новосибирские мастера сделали «Гелендваген» из шести тонн льда

Работа над ледяным автомобилем шла две недели
Работа над ледяным автомобилем шла две недели

Новосибирские видеоблогеры из «Гаража 54», занимающиеся экспериментальным тюнингом автомобилей, соорудили ледяной «Гелендваген» и надеются прокатиться на необычной машине.


Идея сделать ледяной автомобиль возникла у блогеров ещё в прошлом году, но затраты были очень большими и воплощение этой задумки откладывалось, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий проекта «Гараж 54» Владислав Барашенков. Но этой зимой им всё же удалось превратить УАЗ в «Гелендваген».


Мастера соорудили каркас для автомобиля и привезли почти 6 тонн льда. Работа шла с 3 по 16 января — они трудились каждый день по много часов, прежде чем закончили делать ледяную машину.


«Получилась такая вот чудо-тачка! На самом деле — подошёл, сел и поехал! Установили обалденно красивую подсветку», — рассказал ведущий. По его словам, кататься на нём можно, но далеко не везде — главное, получить соответствующие разрешения и не перегрузить колёса.



«Когда будем привозить его на площадки по городу, потому что ездить будем, я думаю, не в одно место… Есть в планах съездить в ледовый городок!» — добавил Барашенков.


Ранее автомобилисты-блогеры из Новосибирска провели эксперимент и сварили задние части двух автомобилей, сделав своеобразный «танк».   

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