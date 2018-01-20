Разработчик снял ролик про красивейшее место Новосибирской области

С Бердских скал открывается живописный вид

Новосибирец Андрей Проводников опубликовал видеоролик о красоте Бердских скал — по его мнению, это одно из красивейших мест региона.







Андрей Проводников снимал Бердские скалы ещё осенью 2017 года, а монтировал и сочинял музыку к клипу во время зимних праздников, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ автор видео.







«Для меня поездка на Бердские скалы была самым насыщенным путешествием в 2017 году. Драма, триллер и артхаус за один день.





Кульминация же — отдельный жанр, который начался с вида на горизонт и гибкую реку Бердь и закончился прохладным закатом. Когда его смотришь — расслабляешься и засыпаешь, растворяясь в атмосфере, которую я попробовал передать в своем видео.





Но каждый шаг, направленный вдоль обрыва, напоминает об опасности искупать свой труп в реке. И пса дразнящие птицы, ор которых доносится из ветвистого леса-тюрьмы, обостряют чувство опасности», — написал новосибирец в своём блоге.









Андрей Проводников отметил, что видеосъёмка для него — это хобби, трудится он разработчиком.





Автор добавил, что Бердские скалы — одно из самых красивых мест в Новосибирской области, однако он ещё «много где не был». В его планах — съездить к разным озёрам региона.







Андрей Проводников — не профессиональный видеооператор, съёмки стали его хобби





Ранее житель Новосибирска забрался на скалу и сфотографировал оттуда движущиеся звезды. По его словам, снимать было сложно, поскольку там было «очень темно и скользкий обрыв».





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