В Новосибирске пропала пятнадцатилетняя девочка — её никто не видел после уроков
Новосибирские волонтёры начали поиск пропавшей Татьяны Пелипенко — 15-летняя девочка исчезла после занятий.
Татьяна Пелипенко пропала 19 января — она ушла с учёбы в Сибирском кадетском корпусе (улица Красногорская, 54) в 17:00, и с тех пор девочку-подростка никто не видел, рассказали в сообществе волонтёров «ДоброСпас Новосибирск».
«Ранее не уходила [из дома], причины исчезновения неизвестны, [она] ушла после занятий, и телефон недоступен»,
— сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры по переписке «ВКонтакте». Девочку ищут поисковики «ДоброСпас» и полиция.
В момент исчезновения Татьяна Пелипенко была одета в чёрную куртку с капюшоном (опушка из чёрного меха), синие джинсы и чёрные угги. Рост школьницы — примерно 165 сантиметров, у неё тёмно-русые волосы ниже плеч и серые глаза.
На странице «ДоброСпас» во «ВКонтакте» размещён пост об исчезновении подростка — в комментариях отметилась Татьяна Пелипенко, написав, что информация недостоверна. Однако профиль страницы практически пуст, и, по словам волонтёров, девочку должны увидеть родители — только так её могут снять с розыска.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Татьяна, просят звонить по телефонам 112 или 8-903-904-65-85.
Ранее волонтёры попросили помощи в поисках двух 16-летних подростков, которые в прошлом году сбежали из реабилитационных центров в микрорайоне «Снегири».
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Мария Морсина
Фото vk.com/dobrospasnsk