Площадь Маркса встала в ужасную пробку из-за сломавшегося троллейбуса

Поломка троллейбуса обернулась большим затором у площади Маркса

Сегодня днём 20 января на площади Маркса и улице Ватутина в Новосибирске автомобилисты встали в глухую пробку — затор случился из-за сломавшегося в мороз троллейбуса.







«Троллейбус заглох в тот момент, когда он выезжал с остановки. И так удачно, что следовавший за ним автобус уже просто не может его объехать (мешает снежный "отбойник" посреди дороги)», — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, ставший очевидцем затора. Вероятно, троллейбус сломался из-за морозов.







Очевидцы предполагают, что троллейбус заглох в том числе из-за холода





Пробка растянулась до улицы Космической и на улице Ватутина — прилегающих участков к площади Маркса. По информации сервиса Яндекс.Карты, скорость движения на этих улицах не превышает 3 километров в час.







Труднее всего сейчас ехать по улице Космической





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