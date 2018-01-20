Площадь Маркса встала в ужасную пробку из-за сломавшегося троллейбуса
Сегодня днём 20 января на площади Маркса и улице Ватутина в Новосибирске автомобилисты встали в глухую пробку — затор случился из-за сломавшегося в мороз троллейбуса.
«Троллейбус заглох в тот момент, когда он выезжал с остановки. И так удачно, что следовавший за ним автобус уже просто не может его объехать (мешает снежный "отбойник" посреди дороги)», — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, ставший очевидцем затора. Вероятно, троллейбус сломался из-за морозов.
Пробка растянулась до улицы Космической и на улице Ватутина — прилегающих участков к площади Маркса. По информации сервиса Яндекс.Карты, скорость движения на этих улицах не превышает 3 километров в час.
НГС следит в режиме онлайн, как Новосибирск переживает суровый холод. Пишите нам о ваших способах спастись от мороза, присылайте фотографии и делитесь своими историями, связанными с холодами.
Редакция ждёт информацию о морозах и любых других городских событиях — материалы можно прислать в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram 25 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Мария Морсина
Фото Станислава Соколова, скриншот yandex.ru/maps