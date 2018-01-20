Площадь Маркса встала в ужасную пробку из-за сломавшегося троллейбуса

Поломка троллейбуса обернулась большим затором у площади Маркса
Поломка троллейбуса обернулась большим затором у площади Маркса

Сегодня днём 20 января на площади Маркса и улице Ватутина в Новосибирске автомобилисты встали в глухую пробку — затор случился из-за сломавшегося в мороз троллейбуса.


«Троллейбус заглох в тот момент, когда он выезжал с остановки. И так удачно, что следовавший за ним автобус уже просто не может его объехать (мешает снежный "отбойник" посреди дороги)», — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, ставший очевидцем затора. Вероятно, троллейбус сломался из-за морозов.


Очевидцы предполагают, что троллейбус заглох в том числе из-за холода
Очевидцы предполагают, что троллейбус заглох в том числе из-за холода


Пробка растянулась до улицы Космической и на улице Ватутина — прилегающих участков к площади Маркса. По информации сервиса Яндекс.Карты, скорость движения на этих улицах не превышает 3 километров в час.


Труднее всего сейчас ехать по улице Космической
Труднее всего сейчас ехать по улице Космической


НГС следит в режиме онлайн, как Новосибирск переживает суровый холод. Пишите нам о ваших способах спастись от мороза, присылайте фотографии и делитесь своими историями, связанными с холодами. 

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