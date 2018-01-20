«Горит беляшная!»: Мочищенское шоссе заволокло дымом

На Мочищенском шоссе сейчас сильный дым

Днём 20 января на Мочищенском шоссе в Новосибирске появился огромный столб дыма — загорелось здание с кафе и магазином строительных материалов.







«Горит беляшная напротив посёлка Кедровый!» — сообщил читатель в редакцию НГС.НОВОСТИ. По словам ещё одного очевидца, из-под крыши здания на Мочищенском шоссе, 19«а» валит сильный дым.





Столб дыма из-за пожара в здании с кафе на Мочищенском шоссе виден издалека





В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области уточнили, что сейчас на место выехали пожарные — они ещё тушат огонь.







По информации справочника 2ГИС, в здании на Мочищенском шоссе располагаются кафе-позная, мастерская деревянных изделий, магазин строительных материалов и шиномонтажная мастерская. В позной «Дух Байкала» сообщили, что причина пожара ещё неизвестна — её сейчас выясняют спасатели.







Причину пожара сейчас выясняют спасатели





Ранее в Новосибирске подожгли кофейню «Академия кофе» в Академгородке — причём два раза. Владельцы заведения даже объявили поиск поджигателя и пообещали наградить поймавшего сотней тысяч рублей.