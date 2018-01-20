Новосибирец открыл стрельбу по птицам во дворе жилого дома

Жители сейчас ищут стрелка, который уничтожил кормушку с синицами
Жители сейчас ищут стрелка, который уничтожил кормушку с синицами

Новосибирцы, живущие на улице Бориса Богаткова, ищут человека, открывшего стрельбу по кормушке с птицами на этой неделе — все синицы погибли.


Свидетельницей стрельбы по кормушке стала одна из жительниц улицы Бориса Богаткова — это случилось во дворе дома № 243 ещё 17 января, с тех пор стрелка не могут найти, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в новосибирском Центре реабилитации хищных птиц — волонтёры пытались выходить выжившую синицу.


«Стрелок терпеливо выжидал каждую птичку. Картина была страшная, под деревом с кормушкой лежало уже несколько синиц. Одна из них оказалась живой.


Разумеется, женщина решила попытаться спасти птичку, и, пока доставала ту из сугроба, к кормушке прилетел голубь», — сообщили волонтёры. Голубя тоже ранили. 


Центру неизвестно, чем птицы помешали стрелку — проезжая часть находится недалеко от кормушки, но там нет парковки, поэтому «месть» за испорченную птицами машину волонтёры исключают.


По словам волонтёров, стрелок мог навредить гулявшим там людям.


«То есть стрелок даже не задумался о том, что может ранить человека! Вокруг дома, попасть кому-то в окно — легче лёгкого. 


Откуда именно стреляли, женщина так и не разобралась. Спрятав синичку, она скорее направилась домой, переживая за свое здоровье. Это просто вопиющий случай жестокости!» — считают активисты. Спасти выжившую синицу им не удалось. 


Волонтёры Центра посоветовали жителям обратиться в полицию. 


Ранее жители Кировского района Новосибирска нашли застреленных сорок. Сначала люди боялись, что птицы гибнут из-за гриппа, а потом, осмотрев трупы, решили, что птиц истребляют.

Прочтений: 8493
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (77)77
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено