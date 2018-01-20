Новосибирец открыл стрельбу по птицам во дворе жилого дома

Жители сейчас ищут стрелка, который уничтожил кормушку с синицами

Новосибирцы, живущие на улице Бориса Богаткова, ищут человека, открывшего стрельбу по кормушке с птицами на этой неделе — все синицы погибли.







Свидетельницей стрельбы по кормушке стала одна из жительниц улицы Бориса Богаткова — это случилось во дворе дома № 243 ещё 17 января, с тех пор стрелка не могут найти, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в новосибирском Центре реабилитации хищных птиц — волонтёры пытались выходить выжившую синицу.







«Стрелок терпеливо выжидал каждую птичку. Картина была страшная, под деревом с кормушкой лежало уже несколько синиц. Одна из них оказалась живой.





Разумеется, женщина решила попытаться спасти птичку, и, пока доставала ту из сугроба, к кормушке прилетел голубь», — сообщили волонтёры. Голубя тоже ранили.





Центру неизвестно, чем птицы помешали стрелку — проезжая часть находится недалеко от кормушки, но там нет парковки, поэтому «месть» за испорченную птицами машину волонтёры исключают.







По словам волонтёров, стрелок мог навредить гулявшим там людям.







«То есть стрелок даже не задумался о том, что может ранить человека! Вокруг дома, попасть кому-то в окно — легче лёгкого.





Откуда именно стреляли, женщина так и не разобралась. Спрятав синичку, она скорее направилась домой, переживая за свое здоровье. Это просто вопиющий случай жестокости!» — считают активисты. Спасти выжившую синицу им не удалось.





Волонтёры Центра посоветовали жителям обратиться в полицию.





Ранее жители Кировского района Новосибирска нашли застреленных сорок. Сначала люди боялись, что птицы гибнут из-за гриппа, а потом, осмотрев трупы, решили, что птиц истребляют.

