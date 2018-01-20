онлайн-трансляция

Мороз по коже: Новосибирскую область сковали 30-градусные холода (онлайн-трансляция)

Трансляция обновляется
Сегодня в Новосибирске очень холодно: синоптики предупредили о температуре –30... –40 градусов. Фото Стаса Соколова
Сегодня в Новосибирске очень холодно: синоптики предупредили о температуре –30... –40 градусов. Фото Стаса Соколова

Сегодня, 20 января, температура в Новосибирской области достигла аномально низких отметок — в разных районах НСО сейчас от –30 до –40 градусов. Спасатели сегодня дежурят в усиленном режиме.


С 20 по 24 января в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами –35 градусов и ниже, местами сильные морозы ниже –40 градусов, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Подробный прогноз погоды НГС сообщал ранее — его можно прочитать здесь.


«Госавтоинспекция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы по возможности воздержаться от дальних междугородных поездок», — напомнили в пресс-службе МВД по НСО.


Специалисты экстренных служб сегодня работают в экстренном режиме, в том числе на трассах Новосибирской области.


«При планировании поездки в морозы рекомендовано запастись теплыми вещами, горячим питанием и средствами, которые могут согреть (топливные брикеты, автономный обогреватель)», — говорят в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), специалисты которого сегодня весь день дежурят на дорогах, чтобы помогать водителям.


В случае поломки автомобиля ТУАД просит звонить на единый номер экстренных служб 112 либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД 8-913-949-00-30. А МЧС можно дозвониться по телефону пожарно-спасательной службы (номер 101).



В центре города ощутимо теплее, чем в районах Новосибирской области. Но это если вообще можно назвать температуру –29 «теплой». 


Фото Марии Морсиной
Фото Марии Морсиной



Несмотря на морозы, новосибирцам не сидится дома — некоторые даже не застёгивают куртки, настоящие сибиряки! 


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Не повезло пассажирам троллейбуса и автобуса на площади Маркса — один из них сломался (вероятно, из-за морозов), и автомобили встали в гигантскую пробку


Мороз по коже: Новосибирскую область сковали 30-градусные холода (онлайн-трансляция)



Автомобилист из Новосибирска Виталий Шелков демонстрирует, как завести машину даже в такой нечеловеческий мороз! Мы гордимся вами, Виталий!




У наших соседей в Красноярске и вовсе 40-градусные морозы. Из-за холода в городе повышенные цены на поездки в такси и обогрев автомобилей — почти в два раза дороже! Зато животных в зоопарке поят безалкогольным глинтвейном.



«Усы и борода замерзают ещё по дороге к собачьей поляне, но в целом погода Ремарка устраивает — бегает и барахтается в сугробах!» — рассказала НГС хозяйка стойкого сибирского пса. Не завидуем сегодня владельцам активных домашних животных — для них мороз не повод отлёживаться в тепле.


Мороз по коже: Новосибирскую область сковали 30-градусные холода (онлайн-трансляция)



В новосибирском аэропорту Толмачёво сообщили, что несмотря на морозы, всё работает в обычном режиме — рейсы не отменены. 



Читатели присылают фотографии грустных градусников в нашу группу «ВКонтакте» и говорят, что из дома лучше и правда не выходить — мороз действительно пробирает!


Фото читателей НГС.НОВОСТИ 
Фото читателей НГС.НОВОСТИ 


Прочтений: 30782
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (248)248
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено