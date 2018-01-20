Мороз по коже: Новосибирскую область сковали 30-градусные холода (онлайн-трансляция)

Трансляция обновляется

Сегодня в Новосибирске очень холодно: синоптики предупредили о температуре –30... –40 градусов. Фото Стаса Соколова

Сегодня, 20 января, температура в Новосибирской области достигла аномально низких отметок — в разных районах НСО сейчас от –30 до –40 градусов. Спасатели сегодня дежурят в усиленном режиме.







С 20 по 24 января в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами –35 градусов и ниже, местами сильные морозы ниже –40 градусов, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Подробный прогноз погоды НГС сообщал ранее — его можно прочитать здесь.







«Госавтоинспекция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы по возможности воздержаться от дальних междугородных поездок», — напомнили в пресс-службе МВД по НСО.







Специалисты экстренных служб сегодня работают в экстренном режиме, в том числе на трассах Новосибирской области.







«При планировании поездки в морозы рекомендовано запастись теплыми вещами, горячим питанием и средствами, которые могут согреть (топливные брикеты, автономный обогреватель)», — говорят в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), специалисты которого сегодня весь день дежурят на дорогах, чтобы помогать водителям.







В случае поломки автомобиля ТУАД просит звонить на единый номер экстренных служб 112 либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД 8-913-949-00-30. А МЧС можно дозвониться по телефону пожарно-спасательной службы (номер 101).





15:59





В центре города ощутимо теплее, чем в районах Новосибирской области. Но это если вообще можно назвать температуру –29 «теплой».





Фото Марии Морсиной





14:53





Несмотря на морозы, новосибирцам не сидится дома — некоторые даже не застёгивают куртки, настоящие сибиряки!





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





14:00





Не повезло пассажирам троллейбуса и автобуса на площади Маркса — один из них сломался (вероятно, из-за морозов), и автомобили встали в гигантскую пробку.









12:30





Автомобилист из Новосибирска Виталий Шелков демонстрирует, как завести машину даже в такой нечеловеческий мороз! Мы гордимся вами, Виталий!









12:10





У наших соседей в Красноярске и вовсе 40-градусные морозы. Из-за холода в городе повышенные цены на поездки в такси и обогрев автомобилей — почти в два раза дороже! Зато животных в зоопарке поят безалкогольным глинтвейном.





11:44





«Усы и борода замерзают ещё по дороге к собачьей поляне, но в целом погода Ремарка устраивает — бегает и барахтается в сугробах!» — рассказала НГС хозяйка стойкого сибирского пса. Не завидуем сегодня владельцам активных домашних животных — для них мороз не повод отлёживаться в тепле.









11:23





В новосибирском аэропорту Толмачёво сообщили, что несмотря на морозы, всё работает в обычном режиме — рейсы не отменены.







11:19





Читатели присылают фотографии грустных градусников в нашу группу «ВКонтакте» и говорят, что из дома лучше и правда не выходить — мороз действительно пробирает!





Фото читателей НГС.НОВОСТИ



