Мороз по коже: Новосибирскую область сковали 30-градусные холода (онлайн-трансляция)
Сегодня, 20 января, температура в Новосибирской области достигла аномально низких отметок — в разных районах НСО сейчас от –30 до –40 градусов. Спасатели сегодня дежурят в усиленном режиме.
С 20 по 24 января в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами
«Госавтоинспекция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы по возможности воздержаться от дальних междугородных поездок», — напомнили в пресс-службе МВД по НСО.
Специалисты экстренных служб сегодня работают в экстренном режиме, в том числе на трассах Новосибирской области.
«При планировании поездки в морозы рекомендовано запастись теплыми вещами, горячим питанием и средствами, которые могут согреть (топливные брикеты, автономный обогреватель)», — говорят в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), специалисты которого сегодня весь день дежурят на дорогах, чтобы помогать водителям.
В случае поломки автомобиля ТУАД просит звонить на единый номер экстренных служб 112 либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД 8-913-949-00-30. А МЧС можно дозвониться по телефону пожарно-спасательной службы (номер 101).
В центре города ощутимо теплее, чем в районах Новосибирской области. Но это если вообще можно назвать температуру –29 «теплой».
Несмотря на морозы, новосибирцам не сидится дома — некоторые даже не застёгивают куртки, настоящие сибиряки!
Не повезло пассажирам троллейбуса и автобуса на площади Маркса — один из них сломался (вероятно, из-за морозов), и автомобили встали в гигантскую пробку.
Автомобилист из Новосибирска Виталий Шелков демонстрирует, как завести машину даже в такой нечеловеческий мороз! Мы гордимся вами, Виталий!
У наших соседей в Красноярске и вовсе 40-градусные морозы. Из-за холода в городе повышенные цены на поездки в такси и обогрев автомобилей — почти в два раза дороже! Зато животных в зоопарке поят безалкогольным глинтвейном.
«Усы и борода замерзают ещё по дороге к собачьей поляне, но в целом погода Ремарка устраивает — бегает и барахтается в сугробах!» — рассказала НГС хозяйка стойкого сибирского пса. Не завидуем сегодня владельцам активных домашних животных — для них мороз не повод отлёживаться в тепле.
В новосибирском аэропорту Толмачёво сообщили, что несмотря на морозы, всё работает в обычном режиме — рейсы не отменены.
Читатели присылают фотографии грустных градусников в нашу группу «ВКонтакте» и говорят, что из дома лучше и правда не выходить — мороз действительно пробирает!
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Мария Морсина
Фото НГС.НОВОСТИ