«Субару» и фура не поделили дорогу в Ленинском районе
Ночью 20 Января в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Subaru столкнулся с фурой, — иномарка получила серьёзные повреждения.
ДТП произошло около 01:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».
«Водитесь Subaru двигался по улице Станционной со стороны площади Энергетиков. В этот момент водитель фуры, при движении в сторону площади Энергетиков, не пропустил движущийся на большой скорости автомобиль Subaru, в результате чего произошло столкновение», — сообщили аваркомы компании «СЛУЖБА 3 500 100».
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
«Действительно было столкновение. Автомобили получили серьёзные повреждения. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все подробности аварии выясняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Недавно на Бердском шоссе с разницей в несколько минут в ДТП попали четыре машины: очевидцы и водители утверждают, что аварии случились из-за колеи на дороге.
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Александр Сильченко
Фото «СЛУЖБА 3 500 100»