«Субару» и фура не поделили дорогу в Ленинском районе

Иномарка получила серьёзные повреждения
Иномарка получила серьёзные повреждения

Ночью 20 Января в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Subaru столкнулся с фурой, — иномарка получила серьёзные повреждения.


ДТП произошло около 01:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».


«Водитесь Subaru двигался по улице Станционной со стороны площади Энергетиков. В этот момент водитель фуры, при движении в сторону площади Энергетиков, не пропустил движущийся на большой скорости автомобиль Subaru, в результате чего произошло столкновение», — сообщили аваркомы компании «СЛУЖБА 3 500 100».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.


«Действительно было столкновение. Автомобили получили серьёзные повреждения. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все подробности аварии выясняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.


Недавно на Бердском шоссе с разницей в несколько минут в ДТП попали четыре машины: очевидцы и водители утверждают, что аварии случились из-за колеи на дороге.

Прочтений: 445
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено