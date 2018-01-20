«Субару» и фура не поделили дорогу в Ленинском районе

Иномарка получила серьёзные повреждения

Ночью 20 Января в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Subaru столкнулся с фурой, — иномарка получила серьёзные повреждения.







ДТП произошло около 01:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».





«Водитесь Subaru двигался по улице Станционной со стороны площади Энергетиков. В этот момент водитель фуры, при движении в сторону площади Энергетиков, не пропустил движущийся на большой скорости автомобиль Subaru, в результате чего произошло столкновение», — сообщили аваркомы компании «СЛУЖБА 3 500 100».





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.





«Действительно было столкновение. Автомобили получили серьёзные повреждения. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все подробности аварии выясняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Недавно на Бердском шоссе с разницей в несколько минут в ДТП попали четыре машины: очевидцы и водители утверждают, что аварии случились из-за колеи на дороге.