Новый Nissan Juke — уже в 2018 году

Nissan Juke должен полностью обновиться в 2018 году, сообщает японское автомобильное издание Best Car. Автомобиль будет использовать платформу CMF-B, единую с последней Nissan Micra, а дизайн будет выполнен в стиле концепта Nissan Gripz 2015 года.


Nissan Gripz
Nissan Gripz


«Колесная база модели увеличена на 50 мм. Передняя часть получила большую V-образную решетку, которая является лицом новых автомобилей Nissan. Фары головного света своими очертаниями напоминают бумеранг», — сообщает Best Car.


В Новосибирске текущее поколение Nissan Juke продают два официальных дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК». Переднеприводной автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 мощностью 117 л.с. и вариатором предлагается по цене от  1 107 000 до 1 288 000 рублей.


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