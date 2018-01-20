Nissan Juke должен полностью обновиться в 2018 году, сообщает японское автомобильное издание Best Car. Автомобиль будет использовать платформу CMF-B, единую с последней Nissan Micra, а дизайн будет выполнен в стиле концепта Nissan Gripz 2015 года.





Nissan Gripz





«Колесная база модели увеличена на 50 мм. Передняя часть получила большую V-образную решетку, которая является лицом новых автомобилей Nissan. Фары головного света своими очертаниями напоминают бумеранг», — сообщает Best Car.





В Новосибирске текущее поколение Nissan Juke продают два официальных дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК». Переднеприводной автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 мощностью 117 л.с. и вариатором предлагается по цене от 1 107 000 до 1 288 000 рублей.





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