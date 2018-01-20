Молодые учёные из НГУ получат гранты от президента

Новый корпус НГУ на улице Пирогова, 1
Новый корпус НГУ на улице Пирогова, 1

Молодые учёные Новосибирского государственного университета получат гранты и стипендии президента Российской Федерации.


Как сообщает пресс-служба НГУ, гранты от президента получат двое учёных: заведующий лаборатории истории древнего мира и средних веков НГУ Валентин Портных и заведующий лабораторией оптики и динамики биологических систем ФФ НГУ, кандидат физико-математических наук Александр Москаленский. Размер гранта рассчитан на два года и составляет 600 тысяч рублей в год.


Так, Валентин Портных будет исследовать идейную сущность крестовых походов.


«В рамках проекта предполагается полностью завершить процесс публикации реконструкции латинского текста трактата для проповедников крестовых походов, в связи с выходом русского перевода которого в 2015 году был шум в прессе. Публикация выйдет в конце 2018 года в издательстве Brepols (Бельгия), в серии Corpus Christianorum Continuatio Medievalis, самой престижной во всем западном мире серии книг с изданиями средневековых источников», — цитирует учёного официальный сайт госуниверситета.


Кроме того, трое молодых учёных получат от президента стипендию, размером в 20 тысяч рублей, которые будут выплачиваться в течение одного года. Победителями конкурса на получение стипендий стали аспирантка ФЕН НГУ Алёна Кононова, кандидат химических наук Мария Казакова и старший преподаватель ФЕН НГУ Денис Рычков.


В декабре прошлого года двое учёных из НГУ получили мегагранты в размере 90 млн рублей. На эти гранты учёные планируют пригласить иностранных коллег, с которыми на протяжении трёх лет будут совместно работать над своими проектами.

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