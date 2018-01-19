Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение

Крещенская асана. В Кургане крещенские купания совмещают с йогой.
Крещенская асана. В Кургане крещенские купания совмещают с йогой.


Журналисты редакций Сети городских порталов провели много часов у купелей в своих городах, собирая самые интересные моменты купаний в фоторепортажи. Мы публикуем подборку фотографий, которые зацепили нас больше всего. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Суровые новосибирцы делают фото на память прямо из проруби


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


«Привет Эстонии», - говорит мужчина и смотрит в камеру в Омске. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


В Екатеринбурге окунуться в прорубь пришли студенты из Китая. Один из смельчаков перед тем, как нырнуть в купель, спел “Подмосковные вечера” под аккомпанемент баяна


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Место крещенских купаний в Архангельске посетил главный возмутитель спокойствия в городе — Древарх Просветленный. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


«Чей туфля?». Забытые тапочки так и остались на суровом сибирском пляже в Красноярске. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Замерз, но доволен! Несмотря на нестабильные погодные условия и сложную обстановку на Волге, самарцы решили не пропускать традиционное купание в проруби


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Дружба — не разлей вода. Друзья из Ярославля устроили фотосессию у крещенской купели на память. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Уфа. Многие православные верят, что во время купания в проруби на человека снисходит святой дух.


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


«Уж лучше бы ты купальник надела». Священнослужители отмечают, что главное - правильно выбрать наряд для купания. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Мама Маши из Перми, несмотря на выражение лица девочки, сказала, что дочери понравилось окунаться в прорубь


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Курган. Катание на лыжах - неплохая альтернатива купанию в проруби. 


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Вопреки советам медиков, ростовчанин не спешит одеться и согреться


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Жители Волгограда верят, что вода в крещенской купели зарядит бодростью на весь год.


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Причина этого сияния в Челябинске прозаична: так светятся огуречные теплицы.


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Ближе к вечеру 18 января температура воздуха в Тюмени опустилась до -20 градусов. Но это не смутило верующих.


Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение


Без лишней скромности: незакомплексованный тюменец подошел к выбору одежды для купания с юмором.

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