Ледяная йога и сэлфи из проруби: как в России отмечали Крещение

Крещенская асана. В Кургане крещенские купания совмещают с йогой.





Журналисты редакций Сети городских порталов провели много часов у купелей в своих городах, собирая самые интересные моменты купаний в фоторепортажи. Мы публикуем подборку фотографий, которые зацепили нас больше всего.











Суровые новосибирцы делают фото на память прямо из проруби.









«Привет Эстонии», - говорит мужчина и смотрит в камеру в Омске.









В Екатеринбурге окунуться в прорубь пришли студенты из Китая. Один из смельчаков перед тем, как нырнуть в купель, спел “Подмосковные вечера” под аккомпанемент баяна.









Место крещенских купаний в Архангельске посетил главный возмутитель спокойствия в городе — Древарх Просветленный.











«Чей туфля?». Забытые тапочки так и остались на суровом сибирском пляже в Красноярске.











Замерз, но доволен! Несмотря на нестабильные погодные условия и сложную обстановку на Волге, самарцы решили не пропускать традиционное купание в проруби.









Дружба — не разлей вода. Друзья из Ярославля устроили фотосессию у крещенской купели на память.









Уфа. Многие православные верят, что во время купания в проруби на человека снисходит святой дух.









«Уж лучше бы ты купальник надела». Священнослужители отмечают, что главное - правильно выбрать наряд для купания.









Мама Маши из Перми, несмотря на выражение лица девочки, сказала, что дочери понравилось окунаться в прорубь.









Курган. Катание на лыжах - неплохая альтернатива купанию в проруби.









Вопреки советам медиков, ростовчанин не спешит одеться и согреться.











Жители Волгограда верят, что вода в крещенской купели зарядит бодростью на весь год.









Причина этого сияния в Челябинске прозаична: так светятся огуречные теплицы.









Ближе к вечеру 18 января температура воздуха в Тюмени опустилась до -20 градусов. Но это не смутило верующих.









Без лишней скромности: незакомплексованный тюменец подошел к выбору одежды для купания с юмором.

