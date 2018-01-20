Книга про тихоходок подарила сибирячке поездку в Италию
Сибирячка Ольга Посух выиграла поездку в Италию, нарисовав книгу про тихоходок.
Конкурс книжных проектов «Книга Внутри» проводило издательство «Самокат».
Проект сотрудницы Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Ольги Посух стал победителем в номинации «Нонфикшн» и взял Гран-при конкурса. Призами стало издание книги и поездка на книжную ярмарку в Болонью.
«Честно говоря, я не думала, что выиграю, так как в финале оказалось довольно много очень крутых проектов. Но, конечно, на победу я в глубине души надеялась, иначе зачем участвовать в конкурсах». — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Ольга Посух.
По словам собеседницы, работа над книгой заняла у неё полгода с перерывами, иллюстрациями Ольга интенсивно занималась месяц.
«Главные герои моей книги – тихоходки - крошечные беспозвоночные с удивительной устойчивостью к очень суровым условиям окружающей среды. Эта книга биологическая, научно-популярная, там нет какой-то сквозной выдуманной истории, она рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства этих существ. Например, они устойчивы к экстремальным температурам, радиации и могут десятилетиями жить без воды», — рассказала девушка.
Ольга призналась, что любит рисовать с детства, а серьёзно заниматься иллюстрацией она начала три года назад.
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Ольга Власова
Иллюстрации предоставлены Ольгой Посух