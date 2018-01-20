Книга про тихоходок подарила сибирячке поездку в Италию

Сибирячка Ольга Посух выиграла поездку в Италию, нарисовав книгу про тихоходок. 


Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим 
Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим 


Конкурс книжных проектов «Книга Внутри» проводило издательство «Самокат». 


Проект сотрудницы Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Ольги Посух стал победителем в номинации «Нонфикшн» и взял Гран-при конкурса. Призами стало издание книги и поездка на книжную ярмарку в Болонью. 


«Честно говоря, я не думала, что выиграю, так как в финале оказалось довольно много очень крутых проектов. Но, конечно, на победу я в глубине души надеялась, иначе зачем участвовать в конкурсах». — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Ольга Посух. 


    Книга рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства тихоходок
   
Книга рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства тихоходок


 Впервые тихоходки были описаны в 1773 году
 Впервые тихоходки были описаны в 1773 году


По словам собеседницы, работа над книгой заняла у неё полгода с перерывами, иллюстрациями Ольга интенсивно занималась месяц. 


«Главные герои моей книги – тихоходки - крошечные беспозвоночные с удивительной устойчивостью к очень суровым условиям окружающей среды. Эта книга биологическая, научно-популярная, там нет какой-то сквозной выдуманной истории, она рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства этих существ. Например, они устойчивы к экстремальным температурам, радиации и могут десятилетиями жить без воды», — рассказала девушка. 


Работа над книгой заняла у Ольги полгода 
Работа над книгой заняла у Ольги полгода 


Ольга призналась, что любит рисовать с детства, а серьёзно заниматься иллюстрацией она начала три года назад. 


Читайте также: 


В новосибирской «Лаборатории научной анимации» создали новый увлекательный мультфильм про лес и его обитателей. 


Новосибирцы собрали 14 тысяч рублей на книгу веселых сказок для пациентов больниц.  

Прочтений: 1327
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено