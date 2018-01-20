Книга про тихоходок подарила сибирячке поездку в Италию

Сибирячка Ольга Посух выиграла поездку в Италию, нарисовав книгу про тихоходок.





Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим





Конкурс книжных проектов «Книга Внутри» проводило издательство «Самокат».





Проект сотрудницы Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Ольги Посух стал победителем в номинации «Нонфикшн» и взял Гран-при конкурса. Призами стало издание книги и поездка на книжную ярмарку в Болонью.





«Честно говоря, я не думала, что выиграю, так как в финале оказалось довольно много очень крутых проектов. Но, конечно, на победу я в глубине души надеялась, иначе зачем участвовать в конкурсах». — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Ольга Посух.







Книга рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства тихоходок





Впервые тихоходки были описаны в 1773 году







По словам собеседницы, работа над книгой заняла у неё полгода с перерывами, иллюстрациями Ольга интенсивно занималась месяц.





«Главные герои моей книги – тихоходки - крошечные беспозвоночные с удивительной устойчивостью к очень суровым условиям окружающей среды. Эта книга биологическая, научно-популярная, там нет какой-то сквозной выдуманной истории, она рассказывает про абсолютно реальные, но кажущиеся фантастическими, свойства этих существ. Например, они устойчивы к экстремальным температурам, радиации и могут десятилетиями жить без воды», — рассказала девушка.





Работа над книгой заняла у Ольги полгода





Ольга призналась, что любит рисовать с детства, а серьёзно заниматься иллюстрацией она начала три года назад.





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