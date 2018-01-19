Хоккей: «Сибирские снайперы» проиграли «Мамонтам Югры»
Сегодня в гостевом матче Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» уступили соперниками из команды «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск).
Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Мамонтов Югры».
«В повторном матче "Сибирские снайперы" отыгрались со счёта 1:3, но уступили "Мамонтам Югры" с итоговым результатом 3:5. Шайбы в составе "Снайперов" забросили Георгий Юров, Тимофей Аксененко и Макар Никишанин. Ворота защищал Шамиль Шмаков, после двух пропущенных шайб его сменил Константин Шарапов», — сообщается на официальной странице ХК «Сибирские снайперы» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас новосибирские спортсмены находятся на втором месте турнирной таблицы. Следующий матч «Снайперы» проведут 22 января в Тюмени, где сыграют против местного «Легиона».
Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, вчера стало известно, что новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hc_snipers