Хоккей: «Сибирские снайперы» проиграли «Мамонтам Югры»

Следующий матч новосибирцы проведут в Тюмени
Следующий матч новосибирцы проведут в Тюмени

Сегодня в гостевом матче Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» уступили соперниками из команды «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск).


Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Мамонтов Югры».


«В повторном матче "Сибирские снайперы" отыгрались со счёта 1:3, но уступили "Мамонтам Югры" с итоговым результатом 3:5. Шайбы в составе "Снайперов" забросили Георгий Юров, Тимофей Аксененко и Макар Никишанин. Ворота защищал Шамиль Шмаков, после двух пропущенных шайб его сменил Константин Шарапов», — сообщается на официальной странице ХК «Сибирские снайперы» в соцсети «ВКонтакте».


Сейчас новосибирские спортсмены находятся на втором месте турнирной таблицы. Следующий матч «Снайперы» проведут 22 января в Тюмени, где сыграют против местного «Легиона».


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, вчера стало известно, что новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

Прочтений: 1852
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено