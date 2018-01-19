Директор двух новосибирских фирм уклонился от налогов на 20 миллионов





Общая сумма неуплаченного налога превысила 20 миллионов рублей

В Новосибирске перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов предстанет 57-летний руководитель двух торговых компаний.





Следователи завершили работу над уголовным делом в отношении директора компаний «Три А» и АО «Калибр». Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 20 с лишним миллионов рублей (ч. 1 ст. 199 УК РФ).





Предприниматель в августе 2014 года — июне 2015 года при подаче в налоговую деклараций по НДС «вносил в документы заведомо ложные сведения о расходах предприятий, незаконно получая основания для налогового вычета».





«Следствием установлено, что в 2012–2013 годах руководитель вел учет расходов и объектов налогообложения путем создания фиктивного документооборота с подконтрольной ему организацией на оказание транспортно-экспедиционных услуг», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Свою вину бизнесмен не признал. Следователи наложили арест на недвижимость обвиняемого по иску налоговой.





«После вручения фигуранту дела копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.





Директором компаний «Три А» и АО «Калибр» является Расул Каландаров. Фирмы занимались поставкой различных продуктов, а также оптово-розничной торговлей алкоголем.





По данным сайта госзакупок, компании получали муниципальных и государственных контрактов на общую сумму более 10 млн рублей. В частности, новосибирский «Экспресс-Пригород» покупал у ООО «Три А» мороженое.





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