Спасатели пересчитали окунувшихся в прорубь новосибирцев





Новосибирцы начали окунаться в купели с раннего утра

В Новосибирске 19 января в прорубь с холодной водой окунулись около 16 тысяч человек.





Столько горожан в МАСС насчитали возле тех купелей, где дежурят спасатели.





«Спасатели будут дежурить согласно регламенту. Затем сотрудники полиции будут перекрывать доступы, затем купели будут заваливать, заколачивать их досками, чтобы они замерзали. Некоторые купели уже закрываются, некоторые будут работать до 24:00, например, в Затоне», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







Напомним, в этом году в Новосибирске для купания подготовили семь купелей на Оби и Обском море, у прорубей оборудовали места для обогрева. Если вы ещё только собираетесь окунуться в ледяную воду, то советуем прочитать советы медиков и спасателей.





Так, врачи рекомендуют плотно поесть за полтора–два часа до купания, а перед погружением в воду сделать небольшую разминку.