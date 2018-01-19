Лопатой двадцать раз: городские службы почистят от снега тротуары на Красном проспекте





Рабочие выйдут на уборку главной улицы Новосибирска после новых снегопадов

В 2018 году мэрия Новосибирска потратит 380 832 рубля на ручную уборку тротуаров на Красном проспекте — рабочие выйдут на борьбу со снегом ровно 20 раз.





Согласно документам сайта госзакупок, сегодня муниципальное «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 » выбрало подрядчика для этих работ. Компания «Новоспецпромсиб» согласилась выполнить эти работы за 380 тысяч рублей, что почти втрое ниже начальной цены контракта.





Власти планируют убирать тротуары Красного проспекта от эстакады на площади инженера Будагова до железнодорожного путепровода около улицы Писарева общей площадью 36 тысяч кв. м. Рабочие будут подметать на пешеходных дорожках снег и грузить его в самосвалы, выделенные мэрией.





Директор «Новоспецпромсиба» Георгий Малыгин пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что рабочие компании выйдут вручную убирать Красный проспект ровно 20 раз. А поскольку контракт действует до конца 2018 года, то эти 20 уборок могут растянуться на два зимних сезона.





«Убирать будем по необходимости — в зависимости от интенсивности осадков. Установлено, что 20 раз — так заказчик контролирует расходование бюджета. В основном рабочие будут чистить улицы ближе к вечеру либо ночью, потому что Красный проспект днём загружен», — рассказал Малыгин, добавив, что компания уже не раз проводила ручную уборку улиц города по бюджетным контрактам.





Напомним, на этой неделе в Новосибирске прошёл рекордный январский снегопад — горожане жаловались на засыпанные снегом тротуары, которые стали больше походить на узкие тропы.