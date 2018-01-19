Сквер всё-таки будет: Росимущество отдало городским властям пустырь в Академгородке

18 января участок на Демакова передан в муниципальную собственность
18 января участок на Демакова передан в муниципальную собственность

Территориальное управление Росимущества Новосибирской области передало в собственность города пустырь на углу Демакова и Российской — власти заявили, что сквер здесь всё-таки будет.


«Мы шаг за шагом двигаемся к созданию сквера в микрорайоне "Щ". Ранее территория на пересечении улиц Российской и Демакова была переведена в зону озеленения Р-2. В соответствии с распоряжением территориального управления Росимущества от 18 января земельный участок на Демакова передан в муниципальную собственность», — написал 19 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что пустырь в Академгородке площадью 2,5 га выставили на торги в конце июня. В описании аукциона было указано, что на территории можно строить многоэтажные жилые здания. 5-летний договор аренды земли Росимущество оценило в 17,63 млн рублей. 14 июля аукцион был отменён — распоряжение подписала замруководителя территориального управления Росимущества Надежда Кадималиева.


Несмотря на отмененные торги, жители Академгородка всё равно решили встретиться вечером 17 июля и подписать резолюцию с просьбой оставить этот участок для сквера. На встречу пришло около 300 неравнодушных местных жителей.


По словам Анатолия Локтя, сквер создадут на участке уже в этом году вместе «со всеми неравнодушными жителями Академгородка».

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