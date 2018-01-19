Энергетики объяснили постоянные перебои со светом на Лесоперевалке
Новосибирские энергетики рассказали, почему в микрорайоне Лесоперевалка трое суток подряд отключалось электричество.
Перебои с электричеством на Лесоперевалке начались в ночь на 16 января — короткое замыкание привело к повреждению кабельной линии 10 кВ, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе АО «Региональные электрические сети».
Из-за этой аварии на Лесоперевалке отключились 16 энергообъектов. После энергетики подключили дома к сети по временной схеме, и к 13:35 свет вернулся в микрорайон.
Чтобы восстановить повреждённую кабельную линию, энергетикам понадобилось три дня.
«Длительность ремонтно-восстановительных работ на кабельной линии была обусловлена сезонными факторами (мёрзлой землёй) и наличием в месте повреждения строительного мусора, в связи с чем аварийная бригада была вынуждена привлекать для раскопок значительное количество спецтехники: два бетонолома, экскаватор», — пояснили в АО «РЭС».
При этом послеаварийная схема электропитания не выдерживала нагрузки: электричество в микрорайоне отключалось из-за того, что местные жители массово используют ТЭНы и отопительные приборы.
«Это нарушило требуемый режим работы, превысив технические возможности послеаварийной схемы электропитания по передаче электрической энергии», — сообщили в пресс-службе «Региональных электросетей».
В четверг, 18 января, свет в микрорайоне энергетики отключали уже специально. Это было нужно для того, чтобы подготовить нормальную схему электроснабжения и снова включить выведенный в ремонт участок сети. В этот раз перебои со светом были короткими — электричество в домах исчезало на время от 30 минут до полутора часов, передали в «РЭС».
В пресс-службе энергетической компании уточнили, что в ночь на 19 января специалисты АО «РЭС» окончательно восстановили нормальный режим работы участка.
«Кабельная линия отремонтирована, испытана и включена», — добавили в «Региональных электросетях».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова