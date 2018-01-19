Энергетики объяснили постоянные перебои со светом на Лесоперевалке

Затяжные проблемы со светом на Лесоперевалке начались с короткого замыкания
Затяжные проблемы со светом на Лесоперевалке начались с короткого замыкания

Новосибирские энергетики рассказали, почему в микрорайоне Лесоперевалка трое суток подряд отключалось электричество.


Перебои с электричеством на Лесоперевалке начались в ночь на 16 января — короткое замыкание привело к повреждению кабельной линии 10 кВ, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе АО «Региональные электрические сети».


Из-за этой аварии на Лесоперевалке отключились 16 энергообъектов. После энергетики подключили дома к сети по временной схеме, и к 13:35 свет вернулся в микрорайон.


Чтобы восстановить повреждённую кабельную линию, энергетикам понадобилось три дня. 


«Длительность ремонтно-восстановительных работ на кабельной линии была обусловлена сезонными факторами (мёрзлой землёй) и наличием в месте повреждения строительного мусора, в связи с чем аварийная бригада была вынуждена привлекать для раскопок значительное количество спецтехники: два бетонолома, экскаватор», — пояснили в АО «РЭС».


При этом послеаварийная схема электропитания не выдерживала нагрузки: электричество в микрорайоне отключалось из-за того, что местные жители массово используют ТЭНы и отопительные приборы.


«Это нарушило требуемый режим работы, превысив технические возможности послеаварийной схемы электропитания по передаче электрической энергии», — сообщили в пресс-службе «Региональных электросетей».


В четверг, 18 января, свет в микрорайоне энергетики отключали уже специально. Это было нужно для того, чтобы подготовить нормальную схему электроснабжения и снова включить выведенный в ремонт участок сети. В этот раз перебои со светом были короткими — электричество в домах исчезало на время от 30 минут до полутора часов, передали в «РЭС».


В пресс-службе энергетической компании уточнили, что в ночь на 19 января специалисты АО «РЭС» окончательно восстановили нормальный режим работы участка.


«Кабельная линия отремонтирована, испытана и включена», — добавили в «Региональных электросетях».

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