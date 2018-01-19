В Новосибирске собрали первый в мире двигатель из алюминия
Инженеры-конструкторы НГТУ собрали первый в мире авиадвигатель из алюминия — работа над ним велась четыре года.
«Этот двигатель разрабатывался для самолёта Як-52 по заказу от фонда возрождения отечественной авиации, который базируется на аэродроме в Мочище», — сообщил НГС.НОВОСТИ профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков.
По словам Зверкова, работа над двигателем велась четыре года — столько времени понадобилось от зарождения идеи до запуска агрегата команде из пяти инженеров.
«Двигатель начали делать ещё до того, как узнали о технологии модификации поверхности алюминиевых сплавов. Чтобы эффективно применить эту технологию, нам фактически заново пришлось переработать многие узлы двигателя», — поделился собеседник.
Во время работы над двигателем инженеры НГТУ использовали разработку Института неорганической химии СО РАН. Конструкторам помогали учёные Алексей Рогов и Ольга Терлеева.
«Уникальность этого двигателя в том, что он на 90 процентов сделан из алюминиевых сплавов, в том числе, такие классические элементы для двигателя, как коленчатый вал и главный редуктор двигателя. Широкое применение алюминиевых сплавов даёт уменьшение веса двигателя при сохранении той же мощности на 40–50 процентов», — объяснил Илья Зверков.
Запуск двигателя прошёл успешно, но испытания находятся только в самом начале, подчеркнул Зверков. Работает агрегат на автомобильных бензинах.
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Ольга Власова
Фото, видео предоставлено пресс-службой НГТУ