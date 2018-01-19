Сибирячка написала сценарий для англоязычной комедии, которую снимают в Таиланде
Новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко стала соавтором сценария для короткометражной чёрной комедии — ленту снимают на английском языке в Таиланде.
«Этот фильм снимает в Таиланде русский режиссёр Мария Исакова, которая уже давно живёт за границей. Меня она нашла по объявлениям в интернете, ей понравились мои предыдущие работы, и она предложила полностью переписать начало её фильма. Дело в том, что там всё происходить должно было в морге, но аренда этого места оказалась очень высокой, поэтому возникла необходимость переписать часть сценария», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Коровченко.
По её сценарию действие в начале фильма происходит в баре: описан спор бармена с посетителем заведения из-за усов и длинных волос. Однако вскоре спор перерастает в серьёзную ссору.
Короткометражная чёрная комедия снимается на английском языке с зарубежными актёрами — как тайцами, так и европейцами. Планируется, что после выхода фильм будет отправлен на международные кинофестивали.
В прошлом году Ольга Коровченко писала сценарий для одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил своих пациентов человеческим мясом.
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Илья Калинин
Фото и скриншоты из видео предоставлены Ольгой Коровченко