Сибирячка написала сценарий для англоязычной комедии, которую снимают в Таиланде

Сибирячка написала сценарий для чёрной комедии, которую снимают на английском языке в Таиланде
Сибирячка написала сценарий для чёрной комедии, которую снимают на английском языке в Таиланде

Новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко стала соавтором сценария для короткометражной чёрной комедии — ленту снимают на английском языке в Таиланде.


«Этот фильм снимает в Таиланде русский режиссёр Мария Исакова, которая уже давно живёт за границей. Меня она нашла по объявлениям в интернете, ей понравились мои предыдущие работы, и она предложила полностью переписать начало её фильма. Дело в том, что там всё происходить должно было в морге, но аренда этого места оказалась очень высокой, поэтому возникла необходимость переписать часть сценария», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Коровченко. 


По её сценарию действие в начале фильма происходит в баре: описан спор бармена с посетителем заведения из-за усов и длинных волос. Однако вскоре спор перерастает в серьёзную ссору. 


Короткометражная чёрная комедия снимается на английском языке с зарубежными актёрами — как тайцами, так и европейцами. Планируется, что после выхода фильм будет отправлен на международные кинофестивали.


Кадр из фильма: герои короткометражки начали ссору из-за внешности — усов и волос
Кадр из фильма: герои короткометражки начали ссору из-за внешности — усов и волос


В прошлом году Ольга Коровченко писала сценарий для одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил своих пациентов человеческим мясом.

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