Припаркованный около оперного театра «Мерседес» помешал движению трамваев № 13

В ноябре прошлого года на трамвайных путях за оперным театром застрял Chevrolet Aveo , который пытался объехать перекрытую дорогу. Из-за этого движение трамваев № 13 остановилось, а машину выталкивали с рельсов вручную.

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Ксения Евдокимова

Фото читателя НГС