Припаркованный около оперного театра «Мерседес» помешал движению трамваев № 13
Днём 19 января «Мерседес», припаркованный около трамвайных путей за оперным театром, помешал проезду трамваев
Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель около 16:00.
«"Мерседес" стоит припаркованный, водителя нет. За машиной несколько трамваев скопилось, нет движения», — рассказал очевидец.
Судя по карте городского транспорта, к 16:30 ситуация разрешилась и трамваи поехали.
В ноябре прошлого года на трамвайных путях за оперным театром застрял Chevrolet Aveo, который пытался объехать перекрытую дорогу. Из-за этого движение трамваев
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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС