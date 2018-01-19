Припаркованный около оперного театра «Мерседес» помешал движению трамваев № 13

«Мерседес» был припаркован на Депутатской рядом с трамвайными путями
«Мерседес» был припаркован на Депутатской рядом с трамвайными путями

Днём 19 января «Мерседес», припаркованный около трамвайных путей за оперным театром, помешал проезду трамваев № 13.


Об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель около 16:00.


«"Мерседес" стоит припаркованный, водителя нет. За машиной несколько трамваев скопилось, нет движения», — рассказал очевидец.


Судя по карте городского транспорта, к 16:30 ситуация разрешилась и трамваи поехали.


В ноябре прошлого года на трамвайных путях за оперным театром застрял Chevrolet Aveo, который пытался объехать перекрытую дорогу. Из-за этого движение трамваев № 13 остановилось, а машину выталкивали с рельсов вручную.

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