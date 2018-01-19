Все стояли на тротуаре: жители МЖК обнаружили на своих машинах огромные царапины
Вечером 18 января во дворе дома
«Там четыре машины поцарапали, они все стояли на тротуаре, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец одной из повреждённых машин Виталий. — Ясно-понятно, почему их поцарапали. Мешают они жителям? Так у нас в этих дворах нет парковок, там одни сугробы».
По словам пострадавшего, поцарапали машины с 19:50 до 20:40. «Точное время знаю, потому что я выходил за зарядкой от телефона, — пояснил мужчина. — По виду машины царапали обыкновенным ключом».
Виталий оценивает ущерб своего автомобиля в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, при этом автомобилист считает, что починить «остальные машины дороже».
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Алёна Истомина
Фото предоставлены Виталием Е.