Все стояли на тротуаре: жители МЖК обнаружили на своих машинах огромные царапины

Вечером 18 января во дворе дома № 51 на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска были поцарапаны автомобили, припаркованные на тротуаре.


Пострадавшие считают, что автомобили были повреждены дверным ключом
Пострадавшие считают, что автомобили были повреждены дверным ключом


«Там четыре машины поцарапали, они все стояли на тротуаре, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелец одной из повреждённых машин Виталий. — Ясно-понятно, почему их поцарапали. Мешают они жителям? Так у нас в этих дворах нет парковок, там одни сугробы». 


По словам пострадавшего, поцарапали машины с 19:50 до 20:40. «Точное время знаю, потому что я выходил за зарядкой от телефона, — пояснил мужчина. — По виду машины царапали обыкновенным ключом». 


Поцарапанные автомобили были припаркованы на тротуаре
Поцарапанные автомобили были припаркованы на тротуаре


Виталий оценивает ущерб своего автомобиля в сумму от 30 до 50 тысяч рублей, при этом автомобилист считает, что починить «остальные машины дороже». 


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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