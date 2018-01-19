Троим новосибирцам стало плохо на крещенских купаниях

Сегодня около купелей дежурят спасатели и врачи на случай, если окунающимся в прорубь станет плохо
Сегодня около купелей дежурят спасатели и врачи на случай, если окунающимся в прорубь станет плохо

Врачи поделились оперативной информацией о крещенских купаниях в Новосибирске 19 января — троим горожанам стало плохо во время погружения в холодную воду.


По информации пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области, сегодня ночью во время крещенских купаний на пляже «Бумеранг» у двоих горожан поднялось давление — врачи скорой помощи осмотрели их на месте, госпитализация им не понадобилась.


«Ещё один случай был сегодня в Заельцовском районе на озере Жемчужина Сибири — там тоже у мужчины (44 года) поднялось давление, но он после оказания первой медицинской помощи пожелал остаться на месте [купания]», — рассказали в региональном минздраве.


В прошлом году скорая помощь также помогала горожанам, почувствовавшим себя плохо во время погружения в купели. Дежурившие врачи оказали помощь сибирячке, которая испытала сильный стресс во время купания её сына, — женщину с гипертоническим кризом увезли в больницу

 

Сегодня НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят, как новосибирцы окунаются в ледяную воду — лучшие фотографии можно увидеть здесь.


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