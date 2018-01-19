Главу строительной компании будут судить за 40-миллионные долги по зарплате

Директор «МСУ-78» обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
Директор «МСУ-78» обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ

В Новосибирске предстанет перед судом директор строительной компании «МСУ-78» — топ-менеджера обвиняют в невыплате более 40 млн рублей. 


Второй отдел по расследованию особо важных дел областного СК завершил расследование дела по обвинению 55-летнего директора ООО «МСУ-78» в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). 


По версии следствия,  директор ООО «МСУ-78» в 2016 году в полном объеме не выплачивал больше двух месяцев зарплату 308 работникам предприятия. При этом «на счетах  имелось достаточное количество денежных средств» и была «реальная возможность выплачивать заработную плату работникам». 


«Общая задолженность перед работниками предприятия составила более 40 млн рублей», — подчеркнули в пресс-службе следственного управления СКР по НСО. 


Следователи собрали доказательства по уголовному делу, обвинительное заключение уже утверждено. На имущество директора предприятия наложили арест в размере более 52 млн рублей «в целях обеспечения гражданского иска». 


«После вручения фигуранту дела копии обвинительного заключения  уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в СК. 


Генеральным директором «МСУ-78» до банкротства предприятия являлся Сергей Пигарёв. Связаться с ним корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — он не ответил на звонок. 


«МСУ № 78» был субподрядчиком на строительстве нового корпуса Новосибирского госуниверситета. Предприятие признали банкротом прошлым летом, в компании назначили арбитражного управляющего и ввели процедуру наблюдения. 


Компания попросила признать себя банкротом из-за долга по обязательным платежам в размере более 311 миллионов рублей. При этом дебиторская задолженность её контрагентов была на 100 млн меньше, говорится в материалах дела на сайте арбитража.

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