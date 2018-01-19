Хоккейная «Сибирь» решила продать тысячи лампочек со старого табло ЛДС

Всего ХК «Сибирь» продаст 9 тысяч ламп
Всего ХК «Сибирь» продаст 9 тысяч ламп

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил продать болельщикам лампочки от старого табло: половина вырученных денег пойдёт на строительство площадки для детей-инвалидов.


«21 января мы начинаем продажу реликвии ледового дворца спорта "Сибирь" — ламп легендарного табло, которое функционировало больше 40 лет: с октября 1977 по январь 2018 года», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».


Всего ламп 9 тысяч и они двух видов: 945 штук использовались в таймерной части (цена 200 рублей), остальные — в информационной (цена 150 рублей). Каждая лампочка будет продаваться в индивидуальной упаковке.


«Половина вырученных средств будут отправлены на строительство игровой площадки для детей-инвалидов», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.


Купить лампочки можно будет на матчах и в интернет-магазине клуба.


Новое спортивное табло в ледовом дворце спорта заработало 11 января, также в ЛДС появилось дублирующее табло — оно меньше по размеру и расположено с противоположной стороны арены.

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