Следователи начали искать связь между нападениями на три российские школы

В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников и поджёг класс на третьем этаже
В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников и поджёг класс на третьем этаже

Случившиеся на этой неделе нападения на учеников в школах Перми, Челябинска и Улан-Удэ могли быть спланированы заранее. Такую версию проверяют следователи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.


«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трёх происшествий через социальные сети», — сообщил агентству источник.


Школьники могли договориться через соцсети, или на них повлияли сообщения в средствах массовой информации, пояснил сайту 59.ru источник, близкий к следствию.


По информации Следственного комитета России, сегодня утром ученик 9-го класса школы № 5 Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а потом «коктейлем Молотова» поджёг кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело.


Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, госпитализированы семь человек, в том числе виновник инцидента. Двое из них — в тяжёлом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия.



На этой неделе также было совершено нападение на школьников в Перми. 15 января двое подростков, один из которых состоял на учёте у психиатра, ворвались с ножами в класс школы № 127 и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказались 12 человек. Сильнее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы.


Двумя днями позже, 17 января, в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

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