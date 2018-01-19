Следователи начали искать связь между нападениями на три российские школы
Случившиеся на этой неделе нападения на учеников в школах Перми, Челябинска и Улан-Удэ могли быть спланированы заранее. Такую версию проверяют следователи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трёх происшествий через социальные сети», — сообщил агентству источник.
Школьники могли договориться через соцсети, или на них повлияли сообщения в средствах массовой информации, пояснил сайту 59.ru источник, близкий к следствию.
По информации Следственного комитета России, сегодня утром ученик 9-го класса школы
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, госпитализированы семь человек, в том числе виновник инцидента. Двое из них — в тяжёлом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия.
На этой неделе также было совершено нападение на школьников в Перми. 15 января двое подростков, один из которых состоял на учёте у психиатра, ворвались с ножами в класс школы
Двумя днями позже, 17 января, в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
Автор: Анастасия Падерина
Фото: Сергей Мельников/vk.com
Видео: instagram.com/antonsorokin93