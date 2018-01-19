Сотни горожан с бутылками и банками встали в очередь за святой водой у Вознесенского собора
Несколько сотен новосибирцев выстроились в огромную очередь за святой водой возле Вознесенского кафедрального собора днём 19 января. По подсчётам корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на улице перед входом в храм стоят не менее 300 человек с большими бутылками и трёхлитровыми банками.
Как сообщают в Новосибирской митрополии, святую воду ежегодно разливают десятки добровольцев. Наполнить бутылки крещенской водой можно не только в центре города — волонтёры разливают её в каждом приходе Новосибирской епархии.
НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят, как новосибирцы празднуют Крещение.
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Дарья Януш
Фото и видео Станислава Хоменюка