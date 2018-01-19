Новосибирским школьникам разрешили не ходить в школу в морозы

Родители могут сами решить, идти детям в школу или нет
Родители могут сами решить, идти детям в школу или нет

Министерство образования и науки Новосибирской области разрешило детям не ходить в детские сады и школы.


Из-за резкого понижения температуры минобрнауки направило письма главам районов и городов Новосибирской области с рекомендациями о посещении школ и детских садов в морозы.


Министерство разрешает воспитанникам детских садов и ученикам младших классов не ходить в школу при температуре ниже –25 градусов, ученикам 5–9 классов — при температуре ниже –30 градусов, а старшеклассники могут остаться дома, если похолодает сильнее –35 градусов.


«Учащиеся смогут посещать учреждения образования на усмотрение родителей. При этом, несмотря на изменение погодных условий, учебный процесс в общеобразовательных организациях будет осуществляться в штатном режиме», — сообщает пресс-служба правительства НСО.


Новосибирским школьникам разрешили не ходить в школу в морозы


Родители могут сами решить, идти детям в школу или нет. Если ребёнок остаётся дома, то родители должны предупредить по телефону классного руководителя или администрацию школы, а потом — написать записку. Тогда уроки, пропущенные из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.


«Педагогам необходимо предоставить обучающимся и их родителям возможности дистанционного обучения для получения консультаций и рекомендаций по возможному изучению учебного материала самостоятельно», — добавили в министерстве образования.


Сегодня утром синоптики рассказали, что морозы в Новосибирской области будут усиливаться с каждым днём. К воскресенью, 21 января, температура упадёт до –32…–37 градусов, на востоке области возможны 43-градусные морозы.

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