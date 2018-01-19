Двое мужчин напали на посетителя Harat’s: один из них оказался в федеральном розыске

27-летний подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение особо опасного преступления
27-летний подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение особо опасного преступления

Полицейские задержали 27-летнего и 30-летнего жителей Алтайского края — их подозревают в нападении на мужчину в Калининском районе Новосибирска рано утром 13 января. 


«Они занимались частным извозом, таксовали, увидели, как один из посетителей паба садится в такси. Проследовав за ним на автомобиле, злоумышленники совершили разбойное нападение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


По информации источника НГС.НОВОСТИ, знакомого с ситуацией, 13 января потерпевший перед нападением выпивал в Harat’s pub. Мужчина доехал на такси до своего дома в Калининском районе, там его примерно в 4:20 и избили двое мужчин. После этого нападавшие отобрали у потерпевшего борсетку с документами и банковскими картами, смартфон, наручные часы, обручальное кольцо и тысячу рублей. 


«Оперативники отрабатывали все версии — и родственные связи, и друзей, и случайное нападение, — пояснили в полиции. — Один из подозреваемых был задержан в ходе спецоперации на трассе в Ордынском районе Новосибирска, второй — в Заельцовском районе Новосибирска».


Спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские проводили совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области. 


«У подозреваемых было изъято похищенное, в том числе часы, которые оказались на руке одного из задержанных», — добавили в ведомстве. 


Позже стало известно, что один из задержанных — 27-летний мужчина — находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления в Алтайском крае.


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