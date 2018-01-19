Доцент СГУПС попал под уголовное дело о продаже оценок за 36 тысяч
Следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателя новосибирского вуза, которого подозревают в торговле оценками.
Под уголовное дело попал доцент кафедры «управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).
«Он подозревается в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ)», — сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
По предварительным данным, в 2016 году к преподавателю обратился студент-заочник, который попросил поставить ему оценки и отметки о сдаче зачётов и экзаменов без фактической проверки знаний и без присутствия на пересдаче. Подозреваемый принял это предложение и получил от студента взятку — 36 тысяч рублей, рассказали в следственном управлении.
В обстоятельствах преступления разбираются следователи.
Дополнение (14:25): Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, взятка в 36 тысяч рублей — это не единственный эпизод, в котором подозревают преподавателя. Всего, по подсчётам полиции, с 2014 по 2017 год доцент получил от студента в общей сложности 262 тысячи рублей.
В пресс-службе СГУПС корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что преподаватель, попавший под уголовное дело, не работает в вузе с сегодняшнего дня.
Также в вузе пояснили, что в университете действует сильная антикоррупционная программа: коллектив СГУПС заинтересован в том, чтобы выявлять случаи взяточничества. В этом направлении вуз работает вместе с транспортной полицией и транспортной прокуратурой.
«Вся команда настроена на то, чтобы этого у нас не было», — добавили в университете.
Это уже не первый скандал со взятками в СГУПС. В прошлом году суд оштрафовал бывшего преподавателя этого вуза, которая брала взятки у студентов заочного отделения. Не обходится без уголовных дел и в других учебных заведениях. Весной 2017 года один из руководителей Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства попал под следствие из-за выдачи дипломов четырём студентам, которые не ходили на занятия.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Алисы Тучиной