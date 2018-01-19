Доцент СГУПС попал под уголовное дело о продаже оценок за 36 тысяч

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело о взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателя новосибирского вуза, которого подозревают в торговле оценками.





Под уголовное дело попал доцент кафедры «управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).





«Он подозревается в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ)», — сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.





По предварительным данным, в 2016 году к преподавателю обратился студент-заочник, который попросил поставить ему оценки и отметки о сдаче зачётов и экзаменов без фактической проверки знаний и без присутствия на пересдаче. Подозреваемый принял это предложение и получил от студента взятку — 36 тысяч рублей, рассказали в следственном управлении.





В обстоятельствах преступления разбираются следователи.





Дополнение (14:25): Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, взятка в 36 тысяч рублей — это не единственный эпизод, в котором подозревают преподавателя. Всего, по подсчётам полиции, с 2014 по 2017 год доцент получил от студента в общей сложности 262 тысячи рублей.





В пресс-службе СГУПС корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что преподаватель, попавший под уголовное дело, не работает в вузе с сегодняшнего дня.





Также в вузе пояснили, что в университете действует сильная антикоррупционная программа: коллектив СГУПС заинтересован в том, чтобы выявлять случаи взяточничества. В этом направлении вуз работает вместе с транспортной полицией и транспортной прокуратурой.





«Вся команда настроена на то, чтобы этого у нас не было», — добавили в университете.







Это уже не первый скандал со взятками в СГУПС. В прошлом году суд оштрафовал бывшего преподавателя этого вуза, которая брала взятки у студентов заочного отделения. Не обходится без уголовных дел и в других учебных заведениях. Весной 2017 года один из руководителей Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства попал под следствие из-за выдачи дипломов четырём студентам, которые не ходили на занятия.

