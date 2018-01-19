«Домогался и силой тащил в ванну»: подозреваемого в нападении на девочку посадили в СИЗО

Девочка сбежала из квартиры, когда напавший на неё мужчина ушёл на работу
Девочка сбежала из квартиры, когда напавший на неё мужчина ушёл на работу

В ночь с 13 на 14 января 18-летний новосибирец попытался надругаться над 11-летней девочкой в доме на улице Серафимовича в Кировском районе Новосибирска — сейчас в деле разбираются следователи, подозреваемый под арестом.


«Домогался её, силой затаскивал в ванну, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец пострадавшей девочки. — Она отбивалась, говорила, что будет кричать. Он [подозреваемый] начинал её целовать, затыкать ей рот». Он уточнил, что 13 января девочка поругалась с родителями и ушла из дома к друзьям — несовершеннолетняя оказалась одна в квартире с пятью мужчинами. В это время девочку искали родственники и полиция. 


«Те, кто там ещё находились, ничем не помогали ребёнку, делали вид, что не слышат криков, — негодует отец. — Дочь воспользовалась моментом, когда парень, который пытался изнасиловать, ушёл на работу, а остальные спали, и ушла оттуда».


Источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах пояснил, что по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — 18 января суд отправил подозреваемого в СИЗО.


Летом прошлого года мужчина напал на 11-летнюю девочку на «Родниках» — он зашёл в квартиру под предлогом попить воды и надругался над ребёнком.

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