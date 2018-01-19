«Фольксваген» вылетел из колеи и два раза столкнулся со встречной машиной
Утром 19 января «Фольксваген» выехал на встречную полосу на улице Первомайской в Новосибирске и два раза столкнулся с «Хондой».
Авария случилась около 9:40.
«Honda CR-V ехала по Первомайской в сторону Барышево, а женщина-водитель на Volkswagen Polo ехала навстречу. Машину выбросило из колеи, водитель не справилась с управлением, и "Фольксваген" вылетел на встречку», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Там «Фольксваген» врезался в «Хонду» сначала передней частью, а потом ещё и задней, после удара «Хонда» оказалась на обочине.
В аварии никто не пострадал, водитель вину признала, рассказали в «Автоспасе».
Недавно на Бердском шоссе с разницей в несколько минут в ДТП попали четыре машины: очевидцы и водители утверждают, что аварии случились из-за колеи на дороге.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus