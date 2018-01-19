Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ

Пожар начался из-за «коктейля Молотова», разбитого в классе на третьем этаже
Пожар начался из-за «коктейля Молотова», разбитого в классе на третьем этаже

Утром 19 января три человека напали на учащихся школы №5 и устроили пожар. Двум нападавшим удалось скрыться, сообщает РИА Новости.


«Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать», — цитирует агентство слова источника, близкого к правительству региона.


Данные разных СМИ о количестве нападавших отличаются. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший был один. Подросток пронёс в школу топор и «коктейль Молотова», ранил учителя и учеников и устроил пожар.


«Предварительно, у девятиклассника случился конфликт со своими ровесниками по школьной параллели. Он пришел в школу, напал на своих сверстников и нанес троим из них ранения, а затем поджёг школу», — сказал собеседник агентства.



За неделю это уже третий случай вооруженного нападения школьников друг на друга. В начале недели в Перми двое подростков, один из которых состоял на учете у психиатра, ворвались с ножами в класс школы № 127 и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказалось 12 человек. Тяжелее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы, против них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.


Через два дня в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого в ходе школьных разборок. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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