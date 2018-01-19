Тепло вернулось в дома на левом берегу после коммунальной аварии

Отключение продлилось около 12 часов

Ночью 19 января теплоэнергетики вернули тепло и горячую воду в десятки домов в Ленинском районе Новосибирска: специалистам удалось отремонтировать теплотрассу на Котовского раньше, чем они изначально планировали.







«19 января в 0:00 все ремонтные работы на трубопроводе D700 мм, проходящем по улице Котовского, были завершены. В 1:30 все абоненты были подключены к отоплению и горячему водоснабжению», — сообщили в пресс-службе АО «СИБЭКО».





В детском саду № 176 , который также попадал под отключение, корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что отопление дали: батареи в детском саду горячие.







Вчера, 18 января, в 13:00 отопление и горячая вода отключились в 42 домах на улицах Котовского, Троллейной, Широкой и Пархоменко. В пресс-центре мэрии сообщали, что среди отключённых объектов оказались гимназия № 17, два детских сада и женская консультация. Также в мэрии уточняли, что закончить ремонт теплоэнергетики планируют к 5 часам утра 19 января.





В пресс-службе АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сегодня пояснили, что из-за аварии под отключение попали только 18 объектов, в остальных домах просто снизились параметры отопления.