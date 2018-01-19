РЖД сделали в Новосибирске ещё одну остановку для поездов из Средней Азии

Остановка на Сеятеле будет две минуты

Западно-Сибирская железная дорога ввела для двух пассажирских поездов дополнительную остановку на новосибирской станции Сеятель.







«С 24 января на станции Сеятель будет останавливаться пассажирский поезд № 302 Алматы — Новосибирск, с 29 января — поезд № 370 Ташкент — Новосибирск, следующие по маршруту в Новосибирск. Изменения приняты для удобства пассажиров в ответ на поступившие обращения, видимо, это жители Академгородка», — рассказали в пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД.





Дополнительная остановка на Сеятеле будет две минуты. Раньше поезда останавливались на станции только при движении из Новосибирска.





В декабре прошлого года в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что РЖД открыли продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток.