РЖД сделали в Новосибирске ещё одну остановку для поездов из Средней Азии
Западно-Сибирская железная дорога ввела для двух пассажирских поездов дополнительную остановку на новосибирской станции Сеятель.
«С 24 января на станции Сеятель будет останавливаться пассажирский поезд
Дополнительная остановка на Сеятеле будет две минуты. Раньше поезда останавливались на станции только при движении из Новосибирска.
В декабре прошлого года в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги рассказали, что РЖД открыли продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова