Новосибирцы застряли в необычно сложной пробке на Богдана Хмельницкого





Последнее утро рабочей недели водители встретили в 8-балльных пробках

Утром 19 января пробки в Новосибирске достигли 8 баллов: сложной выглядела ситуация на Богдана Хмельницкого, проезде Энергетиков и Большевистской.





«Зафиксирована необычно сложная пробка — плотина ГЭС, Русская улица, от Новосибирской ГЭС до Бердского шоссе. В пробке длиной 6,1 км можно потерять 50 минут, что на 22 минуты больше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки около девяти часов утра.







В десятом часу сложную, почти трёхкилометровую, пробку сервис зафиксировал на улице Богдана Хмельницкого. Этот затор протянулся от улицы Тайгинской до улицы Овчукова. По подсчётам специалистов «Яндекса», в пробке на Богдана Хмельницкого можно простоять 33 минуты, хотя обычно для проезда этого участка требуется около 11 минут.







Чтобы проехать этот участок, водителям понадобится больше получаса





В утренний час пик Яндекс оценивал загруженность новосибирских дорог на 8 баллов, сейчас уровень пробок уже упал до семи, но ситуация на магистралях всё ещё выглядит сложной. Проезд по дорогам на правом и левом берегах затрудняют около десятка ДТП.







На карте отмечено несколько аварий





Вчера вечером новосибирские водители попали в 10-балльные пробки — рекордной отметки заторы в городе достигли уже второй раз в 2018 году.

