Новосибирцы застряли в необычно сложной пробке на Богдана Хмельницкого


Последнее утро рабочей недели водители встретили в 8-балльных пробках
Последнее утро рабочей недели водители встретили в 8-балльных пробках

Утром 19 января пробки в Новосибирске достигли 8 баллов: сложной выглядела ситуация на Богдана Хмельницкого, проезде Энергетиков и Большевистской.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — плотина ГЭС, Русская улица, от Новосибирской ГЭС до Бердского шоссе. В пробке длиной 6,1 км можно потерять 50 минут, что на 22 минуты больше обычного», — сообщил сервис Яндекс.Пробки около девяти часов утра.


В десятом часу сложную, почти трёхкилометровую, пробку сервис зафиксировал на улице Богдана Хмельницкого. Этот затор протянулся от улицы Тайгинской до улицы Овчукова. По подсчётам специалистов «Яндекса», в пробке на Богдана Хмельницкого можно простоять 33 минуты, хотя обычно для проезда этого участка требуется около 11 минут.


Чтобы проехать этот участок, водителям понадобится больше получаса
Чтобы проехать этот участок, водителям понадобится больше получаса


В утренний час пик Яндекс оценивал загруженность новосибирских дорог на 8 баллов, сейчас уровень пробок уже упал до семи, но ситуация на магистралях всё ещё выглядит сложной. Проезд по дорогам на правом и левом берегах затрудняют около десятка ДТП.


На карте отмечено несколько аварий
На карте отмечено несколько аварий


Вчера вечером новосибирские водители попали в 10-балльные пробки — рекордной отметки заторы в городе достигли уже второй раз в 2018 году.

Прочтений: 14295
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (89)89
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено