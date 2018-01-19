Водитель Hyundai Solaris переломал рёбра в ДТП возле часовни на Красном проспекте

Поздно вечером 18 января два легковых автомобиля Hyundai не поделили перекрёсток в центре Новосибирска: после ДТП одному из водителей понадобилась помощь врачей.  


В жёстком ДТП сошлись Hyundai Tucson и Hyundai Solaris
В жёстком ДТП сошлись Hyundai Tucson и Hyundai Solaris


«Водитель Hyundai Solaris с переломами ребер и ушибами доставлен в больницу», — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.


В ГИБДД пояснили, что авария произошла в 23:00 на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской магистрали. Участники ДТП ехали по Красному проспекту навстречу друг другу: Hyundai Tucson — со стороны площади Ленина, а Hyundai Solaris — со стороны улицы Октябрьской. Столкнулись они в тот момент, когда Hyundai Tucson начал поворачивать налево — на Октябрьскую магистраль.


Виновника ДТП ещё устанавливают. 


Как пояснил автоинспекторам водитель «Туссана», он стал поворачивать, когда увидел зелёную стрелку в дополнительной секции светофора «поворот налево». В это время на перекрёсток выехал Hyundai Solaris. Водитель «Туссана» нажал педаль тормоза, но столкновения избежать не смог, передали показания участника аварии в группе пропаганды ГИБДД. 


В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшему водителю 33 года. Его объяснениями автоинспекторы пока не располагают.


Ещё одна серьёзная авария произошла вчера вечером на улице Выборной: там столкнулись маршрутка и Mazda. Водителя иномарки зажало в салоне.

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