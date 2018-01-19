Cтрасти разгораются: хоккейная «Лада» опротестовала спорные решения судей в матче с «Сибирью»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» подал протест на спорные решения судей во время вчерашнего матча чемпионата КХЛ, в котором команда проиграла новосибирской «Сибири» со счётом 0:1.
«Лада» решила опротестовать два спорных момента.
«Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова на 16-й минуте первого периода, когда главный арбитр матча посчитал, что нападающий "Лады" Денис Зернов атаковал голкипера гостей Александра Салака, и удалил его на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой» — сообщили в пресс-службе «Лады».
Второй момент, который пытается опротестовать тольяттинская команда, связан с удалением её форварда Александра Стрельцова на 57-й минуте игры.
«Главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего "Лады" удар коленом и удалил его на две минуты. Между тем тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении Василия Стрельцова», — пояснили свою позицию в тольятинской команде.
Единственную победную шайбу в матче с тольяттинцами хоккеисты «Сибири» 18 января забросили на 58-й минуте игры, когда соперники остались в меньшинстве из-за удаления Александра Стрельцова. Автором гола стал Патрик Закриссон.
Ворота «Сибири» в матче защищал Александр Салак.
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Ольга Хмелевская
Скриншот и видео instagram.com/hc_sibir