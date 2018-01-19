В России изобрели новый турбомотор для кортежа Путина

Отечественное предприятие ФГУП «НАМИ» раскрыло информацию о новом турбомоторе, который будет использоваться в автомобилях российского производства для президентского кортежа. Изображение 4-цилиндрового мотора опубликовано в инстаграмме «НАМИ».


В России изобрели новый турбомотор для кортежа Путина


«Рядный бензиновый двигатель L4 с искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива. Номинальный рабочий объем – 2,2 литра, номинальная мощность – 245 л.с., номинальный крутящий момент 380 Нм», — гласит описание новой разработки. 


Этот, а также другие моторы «НАМИ» будут использоваться на отечественных автомобилях проекта «Кортеж», которые должны заменить нынешние президентские «Мерседесы». Уже известно, что новые автомобили могут появиться на церемонии инаугурации нового президента России в мае 2018 года.


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